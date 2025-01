Fórmula E: Paragens nas boxes vão regressar já na próxima jornada

A Fórmula E vai reintroduzir as paragens nas boxes pela primeira vez em sete anos na próxima ronda em Jidá, com um “pit boost” obrigatório de 600 kW para recargas de energia. A informação já foi passada às equipas e a medida visa mostrar a tecnologia de carregamento rápido e acrescentar profundidade estratégica às corridas, embora subsistam preocupações quanto ao seu impacto na competição e na fiabilidade.

O sistema de carregamento rápido nas boxes, desenvolvido pela Fortescue Zero, foi submetido a testes exaustivos, tendo o ensaio final no México sido considerado bem-sucedido pelo diretor da Fórmula E da FIA, Pablo Martino. A FIA está confiante de que o sistema está pronto para ser utilizado em corrida, com uma das duas corridas de Jidá a apresentar as novas paragens nas boxes.

As alterações regulamentares permitem que o modo de ataque seja ativado a qualquer momento a partir da segunda volta nas corridas com recurso às boxes, proporcionando às equipas uma maior flexibilidade estratégica. Embora persistam as preocupações com a fiabilidade, as equipas apoiam, em geral, a iniciativa, desde que as falhas de equipamento não ditem os resultados das corridas.