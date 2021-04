Fórmula E: Os problemas de Félix da Costa no Attack Mode

A corrida de António Félix da Costa ficou afetada com uma penalização (Drive Through) por irregularidade no uso do Attack Mode.

Em declarações à The Race, o piloto português explicou o que se passou:

“Fui atingido algumas vezes e parece que acionei o Attack Mode sem querer algumas vezes”, disse da Costa. “Foi sempre na Curva 8. Tantas vezes o pelotão estava a reduzir a velocidade naquelas zona e tantas vezes fui atingido e quando fui atingido, acho que carreguei no meu botão de alguma forma. Precisamos lá de algum tipo de proteção para evitar isto. Nunca me acontece isto antes, e hoje… três vezes. Portanto, uma sorte realmente inacreditável”.

O seu maior contacto aconteceu com Rene Rast , numa altura em que o português era sétimo. A partir daí a corrida foi de mal a pior para o piloto da DS Techeetah.

“Estávamos com bom andamento para um final nos seis primeiros, por isso imaginem quantos pontos devíamos ter conseguido esta semana”, disse da Costa. Questionado se tinha reparado imediatamente cada vez que acidentalmente carregava no botão de armamento do modo de ataque, da Costa disse que “não tinha a certeza”, mas que achou que o tinha visto e corrigiu o seu erro “duas das vezes”.

Também estava confuso por o seu painel de instrumentos lhe ter mostrado que ainda tinha um Attack Mode para usar, mas nunca o conseguiu usar quando tentava fazê-lo.

“Foi super estranho”, acrescentou da Costa. “Pensei ‘OK, vou agora’, e depois nunca funcionou, por isso não tenho a certeza do que aconteceu com o último. Quando não é para ser, não acontecer, porque estava a ser uma boa corrida até então e eu estava a poupar mais energia que muitos deles”.

Segundo a The Race, a FIA conseguiu ver que da Costa tinha acionado o seu Attack Mode cinco vezes, mas apenas uma vez quando ele tinha passado corretamente a zona de ativação.

Mais um episódio estranho num fim de semana completamente atípico para o nosso campeão.