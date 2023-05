Fórmula E: Os números do meio da época | AutoSport

A Fórmula está a caminho do Mónaco depois de ter transposto a metade da temporada. A segunda corrida de Berlim marcou o meio de uma época que tem dado boas lutas

As primeiras oito corridas tiveram seis vencedores diferentes de cinco equipas diferentes, com apenas a TAG Heuer Porsche a levar ambos os pilotos ao degrau mais alto. Um total de 10 pilotos terminaram no pódio e todos os pilotos a tempo inteiro marcaram um ponto, enquanto apenas um piloto – Norman Nato (Nissan) – ainda não conseguiu chegar aos duelos na qualificação.

18 pilotos lideraram pelo menos uma volta até agora em 2022/23 – um recorde da Fórmula E – com todas as equipas a conseguirem liderar uma corrida durante pelo menos uma volta. As equipas com motores Jaguar lideraram o maior número de voltas – 65 da Jaguar TCS Racing contra 64 da Envision Racing – mas nenhuma delas lidera o campeonato do mundo de equipas.

Pascal Wehrlein lidera o campeonato a caminho de Monte Carlo, mas agora por apenas quatro pontos; a distância mais curta desde que ele assumiu a liderança após vencer a segunda corrida em Diriyah. Um padrão emergiu: os seis pilotos que venceram esta época formam os seis primeiros na classificação de pilotos.