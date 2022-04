Fórmula E: Os melhores momentos que já vimos no Mónaco | AutoSport

Esta é uma semana importante para a Fórmula E. Além de se realizar o sempre muito esperado E-Prix do Mónaco, os responsáveis da competição vão apresentar publicamente os novos Gen 3, que veremos em pista a partir do próximo ano. É assim tempo de recordar alguns dos melhores momentos da Fórmula E no Mónaco, com destaque para António Félix da Costa: