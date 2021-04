Fórmula E: Os melhores e os piores do fim de semana

Vergne e Vandoorne merecem obviamente nota positiva pelas vitórias conquistadas, mas também pela força mental que revelaram. Tanto Vergne como Vandoorne tiveram de recuperar de acidentes, ambos tiveram de recuperar posições na corrida e ambos foram inteligentes na estratégia do Attack Mode, sendo os primeiros a fazerem as ativações para ganharem vantagem. Souberam gerir as corridas e conseguiram vitórias justas e merecidas. Quem merece destaque também são os homens da Jaguar. Uma dupla presença no pódio da corrida 1 catapultou a equipa britânica para o topo da classificação e mesmo sem ter pontuado na corrida 2, Sam Bird saiu de Itália como o líder do campeonato, seguido de perto de Mitch Evans, seu colega de equipa. Pascal Wehrlein merece também destaque pela sua regularidade. Não está a ser um começo de época exuberante e a forma como foi passado por Nato na corrida dois mostrou até pouco “sangue na guelra” por parte do alemão. Mas Wehrlein já foi campeão no DTM e certamente sabe que o segredo do sucesso neste tipo de provas é marcar pontos sempre.

A Mahindra conseguiu um resultado muito positivo na corrida 2 e marcou pontos importantes, com destaque para a boa prova de Sims, depois de uma corrida 1 para esquecer em que desistiu. A Mercedes voltou a mostrar muito potencial, com ritmo muito forte em corrida e em qualificação. A Nissan também mostrou potencial, mas não o conseguiu materializar e os pilotos da equipa cometeram demasiados erros, que impediram um resultado final condizente com o ritmo evidenciado. A Audi teve um fim de semana para esquecer, com uma falha no carro de Di Grassi a custar a vitória e uma dupla desistência na corrida 2.

Norman Nato deveria ter subido ao pódio por todo o esforço que fez na corrida 2, mas uma irregularidade técnica roubou-lhe o seu primeiro pódio na competição. André Lotterer teve um fim de semana para esquecer e entre toques, penalizações e problemas em pista ficou novamente a zeros, ele que ainda não marcou qualquer ponto este ano, tal como Jake Dennis da BMW que continua com o azar a bater à porta. Apenas estes dois pilotos não têm pontos nesta fase do campeonato.