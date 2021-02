Fórmula E: Os melhores e os piores de Diriyah

As duas primeiras corridas do ano da Fórmula E trouxeram-nos boas lutas, muita emoção e drama à mistura. Há sempre pilotos e equipas que se destacam, pela positiva ou negativa, pelo que vamos escolher os melhores e os piores da jornada dupla na Arábia Saudita.

Alta Voltagem

Mercedes – Podia ter sido um fim de semana em grande, com um passo importante na luta pelo título. A Mercedes começou o ano da melhor maneira com uma sexta-feira fortíssima onde dominou as operações por completo, graças à boa forma de Nyck de Vries. Uma exibição que fez lembrar a Mercedes da F1 mas que não pôde ser repetida no sábado devido ao incidente de Edoardo Mortara, em que o software de travagem da unidade Mercedes falhou. Na segunda corrida não foram competitivos, talvez fruto do “remendo” feito no software. Mas ficou o aviso à concorrência… a Mercedes tem muito potencial.

DS Techeetah – Os campeões não começaram, muito bem na sexta, com um andamento não muito forte, em relação ao que se espera da melhor equipa da Fórmula E. Mas no sábado subiram o nível e encontraram as soluções para tornar o carro mais competitivo, conquistando assim o primeiro pódio do ano. Excelente recuperação da equipa, que se despediu assim do carro de 2020. Se a máquina antiga dá para ir ao pódio, estamos ansiosos por ver a nova em ação.

Virgin – Seguindo o mesmo raciocínio usado com a DS, temos de destacar a Virgin que na sexta feira não foi competitiva, conseguindo encontrar soluções para melhorar e lutar pela vitória no sábado. Um salto qualitativo tremendo que permitiu acumular muitos pontos depois de um primeiro dia a zeros.

NIO / Dragon Penske – A Dragon tinha sido das mais rápidas no teste em Valência, mas não se esperava que mantivessem a toada no arranque do campeonato. Mas tanto a Dragon como a NIO surpreenderam pela positiva com um bom andamento, em especial no segundo dia. Se até as equipa menos fortes têm capacidade para andar na frente, está garantida uma época em grande.

Nyck de Vries – Excelente sexta, dominada por completo pelo piloto holandês que saiu de Diriyah lider do campeonato.

Sam Bird – o único a vencer em todas as épocas de Fórmula E. Começa da melhor forma a parceria com a Jaguar e mostrou que não perdeu a qualidade e a garra que o caracterizam.

Robin Frijns – Boa corrida no sábado, depois de uma brilhante qualificação. Frijns mostrou que a Virgin continua a ser uma equipa a ter em conta.

Edoardo Mortara – Apesar de ter apanhado um grande susto e ter ficado dorido no sábado, foi uma das estrelas de sexta com uma excelente corrida e uma ultrapassagem fenomenal, provando que a Venturi pode também ser uma ameaça.

António Félix da Costa / Jean-Éric Vergne – Não é à toa que são campeões e mostraram que estão em forma. A luta entre ambos vai ser um dos pratos fortes deste campeonato.

Mitch Evans / Oliver Rowland – Rowland foi regular ao longo do fim de semana e com isso trouxe muitos pontos, já Evans teve um sábado para esquecer mas na sexta foi dos melhores e por isso ambos merecem ser destacados

Curto Circuito

BMW – Duas corridas, zero pontos. Desistências, andamento não muito vistoso e no geral um mau fim de semana para a equipa que supostamente se quer despedir em grande.

Mahindra – Nível de competitividade abaixo do que já mostrou no passado num fim de semana com poucos motivos para sorrir, ainda mais depois do susto de Alex Lynn que felizmente acabou da melhor forma.

Mercedes – Dos dois lados da moeda. Nunca é bom quando uma equipa é impedida de ir para a pista por motivos de segurança. A Mercedes mostrou potencial mas esta falha foi grave.

DS Techeetah – Também dos dois lados da moeda. Depois da experiência do ano passado seria de supor que as regras dentro da equipa estivessem esclarecidas e não fosse preciso ver novamente a sua dupla aos empurrões em pista. O espetáculo agradece.

Porsche / André Lotterer – Uma prestação fraca da equipa alemã, de quem se esperava mais este fim de semana. Lotterer ficou a zeros e valeu um Wehrlein não muito inspirado para trazer alguns pontos.

Lucas di Grassi / Stoffel Vandoorne – Viram os colegas de equipa brilhar, sendo remetidos a um papel secundário não muito habitual neles.