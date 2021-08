Fórmula E: Ordens de equipa na DS Techeetah | AutoSport

Com dois pilotos na linha da frente para a corrida 1, dois pilotos com aspirações à luta pelo título e com um título por equipas ainda em aberto, não será fácil gerir a luta entre Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa na DS Techeetah.

O diretor da equipa Mark Preston confirmou que a dupla será reunida antes da corrida para definir ordens de equipas, apesar de não serem muito restritivas, como explicou ao Motorsport.com: “Claro que sim. Nos anos anteriores, estávamos a liderar o campeonato quando aqui chegámos. Estivemos à frente no passado, mas agora estamos atrás [quarto na classificação das equipas], pelo que hoje temos de conseguir o maior número possível de pontos entre os dois. Isto é para que amanhã um deles tenha a oportunidade de ganhar o título dos pilotos. Temos de ter uma boa prestação na corrida e é assim que se pode ganhar um campeonato. Temos muitos e muitos parâmetros diferentes que se estão a passar nos bastidores”, disse ele. “O Attack Mode obviamente mistura sempre as coisas. Teremos um plano, mas depois, quando entrarmos realmente na batalha, será diferente, tenho a certeza. Teremos de reagir com a corrida. Os rapazes sabem que temos de obter o máximo de pontos que pudermos”.

Assim, parece que a ordem será para a equipa confirmar a dobradinha na prova e talvez seja dada a possibilidade de lutarem na primeira curva, sendo que depois desse momento a ordem será para manter, a não ser que a corrida exija algo diferente. É mais um fator determinante com que Félix da Costa terá de lidar com a concorrência do seu colega de equipa.