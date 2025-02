Fórmula E: Oliver Rowland volta a vencer, Félix da Costa forçado a desistir

Oliver Rowland ampliou a sua vantagem no campeonato. Depois de mais um fim de semana com muitos pontos marcados, a Nissan assumiu-se como uma das equipas mais fortes do momento e Rowland aproveitou para conquistar a segunda vitória da temporada. Para António Félix da Costa, foi um mau fim de semana, com apenas dois pontos marcados, vendo-se envolvido em acidentes sem qualquer culpa.

Foi sob as luzes do circuito de Jidá que a grelha da Fórmula E se perfilou para a segunda corrida do fim de semana. Depois da vitória de Maximilian Günther, (DS Penske), a quarta corrida do ano tinha como pole sitter o jovem Taylor Barnard, da McLaren, depois de uma qualificação soberba. António Félix da Costa largava da quarta posição, pronto para tentar recuperar a liderança do campeonato, que era de Oliver Rowland, segundo na grelha de partida desta prova. Stoffel Vandoorne, (Maserati MSG Racing) caiu para o fim da grelha, depois de uma desclassificação por uma infração técnica.

🟢 WE GO GREEN IN JEDDAH 🟢 Barnard holds the lead with Hughes up to second after lightning start. #JeddahEPrix pic.twitter.com/UChO9pRjp9 — Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2025

O arranque da corrida foi adiado depois de Zane Maloney, (Lola Yamaha ABT Formula E Team) não ter acertado com a sua posição de largada. Na largada, Barnard manteve a liderança da corrida, à frente de Jake Hughes, (Maserati MSG Racing) e Oliver Rowland, (Nissan Formula E Team). A corrida começou da pior forma para António Félix da Costa, (TAG Heuer Porsche Formula E Team), levando um toque de Max Gunther. O português caiu para a 21ª posição, numa corrida arruinada para o piloto luso, que entrou nas boxes para reparações, mas pouco depois ficou parado em pista, com uma desistência numa corrida que poderia ter dado pontos importantes para o campeonato. Também Gunther acabou por desistir da corrida.

Collision on lap one 😩 Maximilian Günther goes deep and makes contact with da Costa sending them both to the pits. #JeddahEPrix pic.twitter.com/bkONluQwxE — Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2025

Na frente, Barnard mantinha-se na frente, com Jake Hughes (Maserati MSG Racing) e Rowland a pressionar. Jean-Éric Vergne, (DS Penske) tratou de se aproximar do trio da frente, com Lucas di Grassi, (Lola Yamaha ABT Formula E Team) a aproveitar o Attack Mode para subir ao terceiro lugar, pouco depois. Attack Mode mostrou-se tão forte que o brasileiro subiu de 10º a 2º no espaço de quatro minutos.

As lutas na frente aqueciam e Rowland assumia a liderança na volta sete, seguido de Barnard, Vergne, Dan Ticktum, (Cupra Kiro) e Pascal Wehrlein, (TAG Heuer Porsche Formula E Team) que, graças ao Attack Mode subiu à quinta posição.

Na volta 10 a ordem era Rowland, Vergne, Barnard, Wehrlein e Ticktum. Mas duas voltas depois, graças ao AM, Robin Frijns passou para a liderança da corrida. O AM revelava-se muito forte e Rowland comprovou isso, passando para a liderança na volta 15, seguido de Robin Frijns, (Envision Racing) , Hughes, Vergne e Barnard.

Depois da primeira ronda de AM, e na volta 20, Rowland liderava, seguido de Barnard, Nick Cassidy, (Jaguar TCS Racing), Vergne e Hughes, num pelotão muito compacto.

Quatro voltas depois, Mitch Evans, (Jaguar TCS Racing) viu-se obrigado a ir para a boxe, com problemas no seu monolugar, numa altura em que Jake Dennis, (Andretti Formula E), à boleia do AM, subia ao primeiro lugar, à frente de Rowland e Barnard. Com as equipas a fazerem as suas últimas jogadas estratégicas com o AM, Rowland regressou ao primeiro lugar, quando atrás de si as lutas aqueciam, com Barnard em segundo, Vergne em terceiro, Hughes em quarto e Dennis em quinto.

BARNARD ON THE CHARGE 🙌 Can the youngest @juliusbaer Pole sitter claim his first win? #JeddahEPrix pic.twitter.com/gZmhBiPJSU — Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2025

Com Rowland a cavar o fosso para a concorrência, o piloto da Nissan conseguiu vencer tranquilamente a corrida 2 do fim de semana. Atrás, as lutas foram muito mais intensas, mas Taylor Barnard conseguiu o segundo lugar, seguido de Jake Hughes, Jake Dennis e Nick Cassidy, (Jaguar TCS Racing). Stoffel Vandoorne, que largou de último, conseguiu o sexto lugar, à frente de Vergne, Wehrlein, Ticktum e Edoardo Mortara, (Mahindra Racing).

Com estes resultados, Rowland sai de Jidá na liderança da competição, assumindo-se nesta fase como um dos favoritos, seguido de Barnard, que foi soberbo neste fim de semana e Félix da Costa que leva para casa o prémio de “azarado do fim de semana”.