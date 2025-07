Fórmula E, Oliver Rowland: “Vai demorar algum tempo até que tudo isto assente”

A Nissan Formula E Team celebrou um feito histórico com Oliver Rowland a sagrar-se Campeão do Mundo de Fórmula E 2024/25 em Berlim, a duas corridas do fim da temporada. O piloto britânico somou sete pódios, incluindo quatro vitórias, e garantiu o título ao terminar em 4.º na 14.ª ronda, aumentando para 59 pontos a vantagem sobre o segundo classificado.

O fim de semana foi marcado por desafios, como a ausência de Norman Nato, substituído por Sérgio Sette Câmara, e condições meteorológicas adversas que afetaram os treinos e a qualificação. Após abandonar na 13.ª corrida e sofrer uma penalização, Rowland recuperou na prova seguinte. Sette Câmara, apesar de contratempos, brilhou ao terminar em 9.º na 14.ª ronda, conquistando os seus primeiros pontos pela Nissan.

Oliver Rowland: “É um enorme orgulho conquistar o título de Campeão do Mundo de Pilotos com a Nissan Formula E Team – vai demorar algum tempo até que tudo isto assente! Depois de um sábado difícil, entrei na corrida com o objetivo de limitar perdas, mas essa abordagem raramente resulta na Fórmula E, sobretudo em corridas como esta. Por isso, decidi confiar em mim mesmo e dar o meu melhor – e valeu a pena. Desde que regressei, a Nissan criou um ambiente em que posso realmente prosperar, e isto é um verdadeiro conto de fadas. A equipa trabalhou incansavelmente e ao mais alto nível, e quero agradecer a todos pelo esforço incrível ao longo de toda a época. Estou também muito grato ao Tommaso e ao Dorian, por sempre acreditarem em mim e me proporcionarem tudo o que precisei para hoje me sagrar Campeão do Mundo. A temporada ainda não terminou – temos dois campeonatos por disputar e o foco está agora totalmente neles para a grande final em Londres.”

Tommaso Volpe: “Foi um dos fins de semana mais emocionantes da minha carreira no desporto motorizado e estou muito orgulhoso da forma como a equipa respondeu às adversidades de ontem para ajudar o Oli a conquistar o título de Pilotos. A primeira corrida foi complicada, especialmente para o Sérgio, que se estreava connosco sem ter rodado no TL2. Mas mantivemos o foco e alcançámos algo extraordinário. É muito especial vencer o campeonato com o Oli, que começou a sua jornada na Fórmula E connosco como rookie, na nossa primeira temporada, e hoje somos Campeões do Mundo juntos. O Sérgio também fez uma excelente corrida e é fantástico vê-lo a terminar no Top 10 logo na sua segunda prova pela equipa. Agora é tempo de celebrar esta vitória e, depois, vamos lutar até ao fim para conquistar os dois restantes campeonatos em Londres.”

Sérgio Sette Câmara: “Depois de um TL1 positivo em piso seco na sexta-feira, foi um verdadeiro desafio entrar diretamente numa Qualificação molhada no sábado, sem ter qualquer experiência anterior com este carro nessas condições. A corrida foi difícil, mas permitiu-me ganhar uma boa base para hoje. Esta manhã, tive dificuldades em encontrar uma volta limpa na Qualificação e, depois, a bandeira vermelha interrompeu a minha volta lançada. Também foi azarado o Safety Car sair no meu primeiro Attack Mode, mas a partir daí o ritmo foi muito bom e consegui recuperar para somar pontos. Estou muito grato à Nissan Formula E Team por me dar esta oportunidade e sinto-me orgulhoso por fazer parte deste projeto. Quero também dar os parabéns ao Oli pela conquista do campeonato com duas corridas por disputar! Estou ansioso por continuar a trabalhar com a equipa e apoiar o Oli e o Norman na luta pelos restantes títulos em Londres.”