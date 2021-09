Fórmula E: Oliver Rowland substitui Alex Lynn na Mahindra | AutoSport

Já era sabido que Oliver Rowland seria piloto da Mahindra em 2022, mas é agora confirmado que o piloto britânico irá ser colega de equipa de Alex Sims, ficando Alex Lynn de fora da equipa indiana.

O anúncio significa que o piloto de 29 anos voltará à equipa com a qual fez a sua estreia na Fórmula E em 2015 em Punta del Este, onde substituiu Nick Heidfeld ao lado de Bruno Senna.

Esta mudança causa alguma surpresa pois Lynn foi o claramente o melhor piloto da equipa com dois pódios e uma vitória (78 pontos no total) enquanto Sims teve uma época cinzenta com apenas um pódio (54 pontos).

Rowland é claramente um dos pilotos mais rápidos da Fórmula E, evidenciando-se em qualificação, mas na última época cometeu alguns erros desnecessários que impediram resultados mais interessantes. Muda-se da Nissan para a Mahindra, depois de a atualização da marca nipónica não ter surtido os efeitos desejados, com uma época abaixo do esperado para a estrutura que já venceu campeonatos no passado.

“Estou muito entusiasmado por me juntar à Mahindra Racing para a Temporada 8”, disse Rowland. “A mudança para uma nova equipa será, naturalmente, uma transição, mas penso que, com a combinação da minha experiência na Fórmula E e os resultados da equipa na época passada, temos o potencial de alcançar algumas grandes coisas em conjunto. Estou realmente feliz por ter Alexander como meu colega de equipa e espero trabalhar com ele para extrair o máximo do carro e obter alguns resultados fortes para a equipa”.

“Gostei de trabalhar com todos na equipa esta época e aprendemos muito à medida que o ano avançava e conseguimos alguns resultados fortes”, disse Sims. “Há potencial para conseguir mais na época 8 e vamos trabalhar arduamente para aplicar os ensinamentos desta época na próxima. Estou realmente ansioso por trabalhar com Oliver, que é claramente muito rápido e um grande piloto”.

“Estamos muito felizes por acolher Oliver de volta à família Mahindra Racing. Depois de iniciar a sua carreira na Fórmula E connosco em 2015, ele tem um recorde comprovado no campeonato”, disse o diretor da equipa Dilbagh Gill. “Acredito que temos um dos mais fortes alinhamentos de pilotos e estou encantado por Alexander correr com a equipa por mais um ano. Gostaríamos de agradecer a Alex Lynn pela sua contribuição para a equipa durante a última temporada e meia – fizemos juntos algumas recordações inesquecíveis e ele terá sempre um lugar especial nos livros de história de Mahindra Racing”.