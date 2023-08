Fórmula E: Oliver Rowland no lugar de Norman Nato na Nissan | AutoSport

Norman Nato perdeu o lugar na Nissan Formula E Team, regressando Oliver Rowland para fazer dupla com Sacha Fenestraz, que continua no seu posto para a segunda temporada completa.

Rowland foi piloto da Nissan na sua temporada de estreia na Fórmula E em 2018. Correu pela equipa entre as temporadas 5 e 7, conquistando cinco pole positions e cinco pódios, incluindo uma vitória em Berlim em 2020.

Entretanto, Fenestraz vai continuar a defender as cores da Nissan no Campeonato do Mundo de Fórmula E, depois de ter conquistado a pole position e duas voltas mais rápidas durante a sua época de estreante.

A 10ª temporada será a maior de todos os tempos da Fórmula E, com 17 corridas planeadas, incluindo o primeiro E-Prix no Japão, que será realizado em Tóquio em 30 de março de 2024. Os testes de pré-temporada serão realizados em Valência, de 23 a 27 de outubro, antes da ronda de abertura do campeonato na Cidade do México, em 13 de janeiro de 2024.