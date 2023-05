Fórmula E: Oliver Rowland de saída da Mahindra | AutoSport

Oliver Rowland não vai terminar a época do Campeonato do Mundo de Fórmula E aos comandos do monolugar da Mahindra Racing , sendo substituído na próxima ronda de Jacarta pelo antigo piloto da Manor Marussia F1 Team, Roberto Merhi.

A Mahindra Racing anunciou hoje que Roberto Merhi vai juntar-se à sua equipa para as corridas do próximo fim de semana do mundial de Fórmula E em Jacarta ao lado de Lucas Di Grassi no outro monolugar da equipa. A estrutura confirmou ainda que houve um acordo mútuo com Oliver Rowland para que este se afaste durante as próximas sete corridas que restam da temporada.

Merhi foi piloto da Manor Marussia F1 Team durante a temporada de 2015, junta-se à equipa sediada em Banbury depois de ter experimentado pela primeira vez um monolugar totalmente elétrico no Rookie Test em Berlim no mês passado. O piloto espanhol venceu corridas na Fórmula Renault, F3 espanhola, F3 britânica e Fórmula Renault 3.5 Series antes de avançar para a Fórmula 1, primeiro como piloto de testes e depois como piloto oficial. Também correu no DTM e na FIA Fórmula 2, antes de terminar no terceiro lugar no Asian Le Mans Series em 2020.

A onda dupla do E-Prix de Jacarta terá lugar no próximo fim de semana, 3 e 4 de junho.