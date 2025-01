Fórmula E: O Safety Car que deu a vitória a Oliver Rowland

“Penso que em termos do safety car houve um elemento de sorte, mas também perdi quase seis minutos do Attack Mode”, disse Rowland citado pelo motorsport-com. “Mas, sinceramente, acho que teria tido dificuldade em vencer sem o safety car, porque estava a ter dificuldades para ser eficiente depois de umas 10 voltas. Estávamos lá na corrida para apanhar os pedaços com um pouco de sorte.”

Oliver Rowland assegurou uma vitória surpreendente no E-Prix da Cidade do México, admitindo que provavelmente não teria ganho sem um safety car tardio. O piloto da Nissan partiu em quarto lugar e ficou atrás de António Félix da Costa e Pascal Wehrlein, da Porsche, que dominaram a maior parte da corrida.

