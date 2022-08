Fórmula E: O regresso ao topo de Stoffel Vandoorne | AutoSport

Stoffel Vandoorne é campeão do mundo de Fórmula E. O piloto belga chega ao topo de uma competição de monolugares, algo que não acontecia desde 2015, ano em que festejou o título no GP2.

Vandoorne sempre foi visto como uma potencial estrela para o futuro. Nas categorias de iniciação cedo deu nas vistas, com o título na F4 Eurocup 1.6 (2010), assim como na Eurocup Formula Renault 2.0 (2012), conquistando também o vice-campeonato na Fórmula Renault 3.5 Series (2013, ano em que Kevin Magnussen foi campeão e António Félix da Costa terceiro) e no GP2 (2014, ano do título de Jolyon Palmer, com Felipe Nasr a terminar em terceiro). Voltou a festejar o título em 2015 no GP2 (à frente de Alexander Rossi e Sergey Sirotkin).

Vandoorne era visto como mais um diamante em bruto da McLaren, apesar de ter sido ultrapassado na hierarquia por Magnussen. Com o dinamarquês de saída da McLaren para a Renault, o próximo jovem na lista era Vandoorne, que teve de esperar pela reforma de Jenson Button para cumprir o sonho da F1, na fase mais negra da McLaren dos últimos 20 anos. A estreia foi auspiciosa (Bahrein 2016), conquistando o primeiro ponto na F1 na sua primeira corrida, substituindo Fernando Alonso que recuperava do violento acidente em Melbourne. A primeira época a tempo inteiro foi em 2017, mas desde cedo que Vandoorne evidenciou dificuldades que nunca conseguiu superar. Nunca se aproximou das prestações de Alonso e com um carro difícil de pilotar, apenas Alonso conseguia fazer pequenos milagres. Vandoorne não conseguiu marcar mais de 16 pontos na sua carreira na F1, com duas épocas completas feitas. O potencial que todos lhe atribuíam não foi materializado e no final de 2018 foi dispensado.

Mas a Mercedes não demorou muito tempo a agarrar Vandoorne e, tal como fez com outro ex-jovem piloto da McLaren (Nyck de Vries), contratou o belga já a pensar no projeto Fórmula E. Vandoorne entrou na HWA Racelab onde fez a primeira época no campeonato 100% elétrico e na época seguinte, a equipa tornou-se Mercedes-Benz EQ Formula E Team. Vandoorne passou a ser piloto Mercedes na Fórmula E e piloto de reserva na F1. Sempre com De Vries como colega, Vandoorne ajudou a equipa a conquistar o terceiro lugar na primeira época e os títulos nas épocas seguintes. Na última temporada da Mercedes, tornou-se campeão mundial. Vandoorne já foi também vice-campeão de endurance (LMP2) e terminou em segundo nas 24h de Le Mans. Para Vandoorne, tal como para outros grandes talentos, a Fórmula E acabou por ser o trampolim que lhes permitiu regressar ao topo, depois da queda da F1. O talento de Vandoorne é reconhecido por todos e o título de campeão do mundo assenta-lhe muito bem.