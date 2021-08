Fórmula E, Nyck de Vries: “Sinto-me muito grato por a sorte nos ter escolhido” | AutoSport

Nyck de Vries é o novo campeão de Fórmula E, o primeiro campeão do mundo FIA de Fórmula E. O neerlandês entra assim na história como o primeiro campeão do mundo FIA dos Países Baixos e um dos grandes talentos da atualidade.

Só quem não acompanhou de perto a evolução de De Vries ficou surpreendido com os resultados do piloto da Mercedes. Um dos talentos mais promissores do programa de jovens pilotos da McLaren, venceu a Fórmula Renault 2.0 Eurocup e Alps, assim como a Fórmula 2. Mas a sua “vaga” na F1 foi ocupada por Lando Norris que passou a ser a aposta mais forte da estrutura e a ligação entre De Vries e a McLaren terminou em 2019.

De Vries tem tido uma abordagem inteligente desde a conquista da Fórmula 2, apostando no endurance (WEC e ELMS) onde a sua velocidade ficou logo patente. A Mercedes, ciente do potencial de De Vries apostou no jovem para a sua equipa de Fórmula E, fazendo companhia a Stoffel Vandoorne com quem fez uma excelente dupla (ambos vindos da McLaren). De Vries teve uma época de altos e baixos mas conseguiu vencer e juntar mais um título à sua coleção, reforçando a sua candidatura a um lugar na Williams, que a Mercedes quer preencher com um piloto dos seus quadros.

No final da prova, De Vries estava visivelmente emocionado:

“Estou sem palavras”, disse o jovem de 26 anos, “Estou a começar a ficar um pouco emocionado. Claro que sinto pena pelo que aconteceu com o Mitch [Evans] e Edo [Mortara] porque eles mereciam lutar até ao fim, foi um campeonato extremamente renhido durante todo o ano. Todos tiveram muitos altos e baixos, e todos estiveram no mesmo barco e foi por isso que chegámos ao ponto de hoje, estando todos basicamente em contenda e tendo uma oportunidade neste campeonato. E eu sinto-me muito grato por a sorte nos ter escolhido. [Mas] penso que fizemos uma corrida incrivelmente forte, estou orgulhoso disso. Todos trabalharam dia e noite, e estou muito grato por dar esta recompensa à equipa. Já passaram 10 anos desde que ganhei um campeonato mundial, 2010 e ’11 ganhei-o duas vezes no karting, 2019 foi F2, e finalmente ninguém me pode tirar isto e é isso que conta e que me faz feliz”.

De Vries é a prova que há segundas oportunidades no desporto motorizado. Não são fáceis de acontecer, mas o talento e o trabalho abrem portas que por vezes pareciam impossíveis de abrir. De Vries está nas bocas do mundo e tem agora a visibilidade que merece.