Fórmula E: Nyck de Vries não dá hipótese, Félix da Costa faz grande recuperação

Nyck de Vries venceu em Diriyah a primeira corrida da Fórmula E 2021. O holandês da Mercedes tem estado imparável e venceu de forma convincente a primeira corrida do ano. António Félix da Costa foi 11º, mas fez uma grande corrida.

Nyck de Vries largou bem e ficou logo com vantagem, seguido de Pascal Wehrlein (Porsche) e René Rast (Audi). Félix da Costa caiu para 20º nos primeiros metros da prova. Sam Bird (Jaguar) foi o primeiro a fazer uma ultrapassagem vistosa, tendo passado por Max Gunther (BMW) .Sette Câmara (Dragon) foi penalizado com um Drive Through, por irregularidade no arranque da prova, caindo para 24º e oferecendo o 19º a Félix da Costa.

Pascal Wehrlein foi se aproximando de de Vries com Rast a ver a luta à distância, ao mesmo tempo que Bird dava nas vistas no Jaguar, ao aproximar-se do top6.

De Vries queixava-se que estava a gastar muita energia embora mantivesse a toada atacante. Tom Bloomqvist (NIO) foi também penalizado por ter abusado na regeneração de energia resultando num Drive Through.

Bird estava com um grande ritmo e conseguiu passar Lynn, sugindo à sexta posição, na mesma altura em que Félix da Costa usava o Attack Mode. Mortara começava a pressionar Rast que estava por perto de Wehrlein que não conseguia acompanhar o andamento de de Vries.

Rast tratou de passar por Wehrlein, subindo ao segundo posto. De Vries e Wehrlein foram ao Attack Mode, numa corrida que parecia estar cada vez mais garantida para o piloto Mercedes. Félix da Costa aproveitou da melhor maneira o Attack Mode tendo subido para a 17ª posição.

Rast começava a evidenciar-se e chegava-se cada vez mais perto do Mercedes de do líder, enquanto Wehrlein ficava à mercê de Mitch Evans (Jaguar), com Edoardo Mortara (Venturi) e Alex Lynn (Mahindra) por perto. Mortara aproveitou o Attack Mode para ganhar duas posições, passando Evans e Wehrlein numa manobra espetacular, a melhor da prova.

O primeiro incidente aconteceu a 25 minutos do fim da corrida com Bird e Lynn a envolverem-se num incidente, que atirou Lynn para fora de corrida, depois de ter fechado de forma violenta a porta a Bird, que levou a entrada do Safety Car, com Bruno Correia a entrar em pista pela primeira vez este ano.

Eram más notícias para de Vries que ficava com Rast por perto, diluindo-se a vantagem que tinha conseguido até então. Nesta fase Félix da Costa era 15º, tendo ganho três posições.

A 14 minutos do fim da prova, o Safety Car saiu, com de Vries a arrancar bem e a ganhar logo mais de um segundo a Rast, que tinha Mortara por perto. Da Costa ganhou mais uma posição, fixando-se no 14º posto.

De Vries ia ao Attack Mode para assegurar o primeiro lugar, na mesma altura que Max Gunther (BMW) não evitou um toque no muro, que levou à segunda entrada do Safety Car, ficando fora de prova, tal como Sam Bird que não conseguiu continuar em pista também. Félix da Costa ficava cada vez mais perto do top10, subindo ao 13º posto. Robin Frijns (Virgin) e Lucas di Grassi (Audi) eram os pilotos que mais posições ganhavam até ao momento, com sete e oito posições recuperadas, respetivamente, estando di Grassi em oitavo. Mortara aproveitou o andamento superior nesta fase, ganhando a posição a Rast e ficava assim com via aberta para atacar o líder.

A seis minutos do fim, o Safety Car saiu de pista e de Vries largou bem novamente, com Mortara sempre por perto. O suíço foi para o Attack Mode, ficando atrás de Rast novamente, mas com vantagem na potência. Mortara tratou de passar novamente Rast e iniciava o ataque a de Vries, que estava a alguma distância. Rast começava a perder andamento e era também passado por Evans que subia ao pódio.

De Vries selou a vitória, com relativa facilidade, seguido de Mortara e Evans fechou o pódio. Félix da Costa fez uma grande prova e subiu do 18º para o 11º lugar.

O destaque até agora vai para a Mercedes que parece ser a equipa mais forte nesta fase com pole, vitória e volta mais rápida (Stoffel Vandoorne). Mortara fez uma corrida fantástica com grande andamento e grandes ultrapassagens, não sendo de espantar que a Venturi tenha a unidade motriz da Mercedes. René Rast esteve bem mas perdeu andamento na última fase da prova. Wehrlein não teve a prova que desejaria, sem andamento para tentar a vitória enquanto Oliver Rowland (Nissan) mostrou um andamento interessante.

António Félix da Costa fez uma excelente prova, subindo do 18º para o 11º, a prova que os DS Techeetah continuam competitivos e que amanhã poderão ter uma palavra a dizer. A votação para o fanboost da corrida de amanhã já está aberta (Vote AQUI). A corrida será às 17h, hora portuguesa.