Fórmula E: Nyck de Vries na pole por 0.005seg. | AutoSport

Este formato de qualificação começa a ganhar fãs e tivemos um final emocionante. Nyck de Vries foi o homem mais rápido na final contra Edo Mortara. Félix da Costa teve mais uma sessão para esquecer e cometeu um erro na fase a eliminar da qualificação.

O primeiro grupo a ir para a pista foi o Grupo A com Oliver Askew, Jake Dennis, Sebastian Buemi, Sergio Sette Câmara, Oliver Turvey, André Lotterer, Pascal Wehrlein, Nick de Vries, Oliver Rowland, Nick Cassidy e Lucas di Grassi e deste grupo, apenas quatro teriam vaga para a fase a eliminar.

De Vries começou forte, deixando a concorrência a quase um segundo de distância nos primeiros minutos da qualificação neste grupo. Rowland tratou de se aproximar do piloto da Mercedes, mas pouco depois foi Di Grassi a encurtar distâncias, apesar do campeão em título estar ainda no topo da tabela. Sette Câmara era o quarto piloto no topo, mas o tempo aproximava-se do fim e os pilotos faziam as últimas tentativas para conseguirem um lugar no top4. Askew aproximou-se do tempo de de Vries, mas Sette Câmara conseguiu mesmo melhorar o tempo do piloto Mercedes, numa fase em que os tempos começavam a cair a um ritmo tremendo. No final da sessão os quatro mais rápidos foram De Vries, Di Grassi, Rowland e Lotterer.

No Grupo B tínhamos Stoffel Vandoorne, Sam Bird, Edoardo Mortara, Vergne, Mitch Evans, Max Gunther, Alex Sims, Robin Frijns, Dan Ticktum, Antonio Giovinazzi e Félix da Costa. Vandoorne começou bem e tratou de fazer o melhor tempo, seguido de Frijns, Evans e Gunther. Mas Félix da Costa, na sua primeira volta lançada, foi para o topo da tabela, numa altura em que Bird estava na box, depois de ter batido contra as proteções da pista, que levou a fim da sessão para o britânico. Com o fim da sessão a aproximar-se os tempos começavam a cair e Mortara tratou de marcar o melhor tempo a três minutos do fim. AFC respondeu mas apenas ficou a 0.08 seg. de Mortara. No final das contas passavam Mortara Frijns, Félix da Costa e Vergne.

Seguia-se a fase de eliminação com Vergne vs De Vries a serem os primeiros em pista, com o piloto Mercedes a levar a melhor, por mas de 0.6 seg sobre o francês. Seguiam-se Félix da Costa vs Do Grassi, um duelo falado em português. Mas a confusão instalou-se pois Félix da Costa apareceu na pista sozinho enquanto Di Grassi esperava na saída das boxes. Félix da Costa ficava sob investigação dos comissários e o brasileiro foi para a pista para fazer o seu tempo. Como Félix da Costa levantou o pé no final da sua volta, Di Grassi foi o mais rápido assegurando uma vaga nas meias-finais. O português não viu a sua luz verde e não sai no tempo determinado. O #13 foi para a pista depois e o seu tempo foi anulado.

Seguiram-se Rowland e Frijns com vantagem para o neerlandês da Envision Racing, com mais de meio segundo de vantagem para Rowland. Lotterer e Mortara foram os pilotos seguintes em pista e foi Mortara a ficar com o melhor tempo.

Para as meias finais tínhamos De Vries vs Di Grassi e Frijns vs Mortara. No primeiro duelo, De Vries conseguiu ser o mais rápido, e ganhou vaga para a final, enquanto que no segundo duelo foi Mortara a levar a melhor sobre Frijns.

A final foi muito renhida, mas De Vries conseguiu a pole, por apenas 0.005seg contra Mortara.

Mais uma pole para a Mercedes, desta vez para o campeão em título, De Vries. Tal como em 2021, a Mercedes surge muito forte. Para AFC podia ter sido uma tarde melhor, mas um pequeno erro deitou tudo a perder, tendo de largar da sétima posição para a corrida de mais logo.