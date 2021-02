Fórmula E: Nyck de Vries imperial, faz a pole para a corrida 1, Félix da Costa 18º

Nyck de Vries conseguiu uma pole fantástica para a primeira corrida do ano da Fórmula E. O piloto holandês da Mercedes dominou os dois treinos livres e na qualificação materializou o potencial demonstrado.

Os grupos de qualificação ficaram definidos pela ordem do campeonato do ano passado. Ou seja António Félix da Costa estava no primeiro grupo, mas a estratégia da equipa não foi a melhor, com os dois carros da DS Thecheetah a saírem muito tarde. Os carros ficaram muito juntos em pista o que prejudicou a performance dos pilotos deste grupo. Oliver Rowland foi o melhor do grupo 1, seguido de Stoffel Vandoorne, Lucas Di Grassi, Sebastien Buemi, Félix da Costa e Jean-Éric Vergne.

Os pilotos do Grupo 2 colocaram tempos bem mais competitivos. Robin Frijns não foi para a pista, com o seu monolugar a não ser reparado a tempo, depois do acidente no segundo treino livre. Nyck de Vries fez uma volta espantosa e garantiu o melhor tempo, enquanto os restantes pilotos deste grupo ganharam lugar no top 6 que iria para a Super Pole. Do grupo 1, apenas Rowland se mantinha com vaga nos seis primeiros, com Max Gunther, André Lotterer, Mitch Evans e Sam Bird a ficarem no topo da tabela.

Os pilotos do grupo 3 aproveitaram a melhoria das condições de pista para ganhar vaga na Super Pole. Destes seis apenas Alex Sims e Oliver Turvey não conquistaram lugar no top 6, com Edoardo Mortara, René Rast, Alex Lynn e Pascal Wehrlein a conquistarem lugar para a decisão final, com apenas de Vries a não ser incomodado no topo.

O quarto grupo deu mais trabalho aos comissários, pois Sérgio Sette Câmara com uma saída de pista atrapalhou as voltas dos restantes pilotos. Nico Muller, Tom Blomqvist e Nick Cassidy foram penalizados por terem melhorado o seu registo com bandeiras amarelas em pista e apesar de terem conseguido um lugar no top seis, ficaram fora da Superpole depois das penalizações atribuídas.

Assim, para a Super Pole tínhamos de Vries, Mortara, Wehrlein, Rast, Lynn e Evans que teve de se preparar à pressa para ir para a pista, ele que já não contava ir para a Super Pole.

Evans foi o primeiro a ir para a pista, mas um toque no muro complicou a tarefa do piloto da Jaguar. Lynn, Rast e Wehrlein ocuparam temporariamente o primeiro lugar, mas de Vries com uma volta espetacular fez a pole e deixou a concorrência a mais de 0.6 seg.

A Mercedes aparece aqui em “modo F1”, a dominar as operações para já, com Nyck de Vries a ser o grande favorito para a primeira vitória do ano. Félix da Costa terá de largar de 18º e terá muito trabalho para a corrida agendada para às 17h, hora de Portugal.