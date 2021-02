Fórmula E: Nyck de Vries é líder do campeonato, Félix da Costa oitavo

Fim de festa em Diriyah e é tempo de fazer as contas da primeira ronda do campeoanto. Nyck de Vries (29) beneficiou de um primeiro dia fortíssimo para sair da Arábia Saudita com a liderança do campeonato. O piloto da Mercedes segue na frente de Sam Bird (25) e Robin Frijns (22) que completam o top3.

Edoardo Mortara que não correu na segunda prova é quarto à frente de Jean-Éric Vergne que completa o top 5: