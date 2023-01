Fórmula E: Novo troféu para uma nova era | AutoSport

São muitas as novidades que a Fórmula E traz para a época que se inicia já este fim de semana. Novos carros, equipas, pilotos e muita expectativa para ver como se desenrola a competição mundial de monolugares totalmente elétricos, que tem também um novo troféu para os pilotos que alcancem o pódio.

Antes da primeira corrida da temporada 9 deste sábado na Cidade do México, a Fórmula E revelou um novo conjunto de troféus com um design icónico inspirado pela tecnologia e eletrificação como parte da nova identidade da marca.

O estúdio londrino Beta Design Office concebeu e projetou o troféu para coincidir com a estreia do novo carro de corrida GEN3 da Fórmula E – o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente alguma vez construído, garantem os responsáveis do campeonato.

O design em forma de explosão de energia do novo troféu é fortemente inspirado pelas características de potência do GEN3. O objetivo era criar um novo troféu e era vital que transmitisse a eletrificação, velocidade e movimento, mantendo ao mesmo tempo elegância e modernidade.

Os designers da Beta foram influenciados por componentes da vida real do primeiro campeonato mundial de monolugares totalmente elétrico. O troféu é composto por 44 barbatanas: 22 barbatanas maiores representam os 22 pilotos que competem na Fórmula E e 22 barbatanas mais pequenas representam os seus carros em pista. A forma de troféu inspira-se em raios automóveis, dissipadores de calor e núcleos dentro de um cabo elétrico, combinado com linhas fluidas vistas em painéis de carroçaria automóvel. O alumínio anodizado foi escolhido como material primário pelas suas qualidades leves e rígidas, o que também permitiu uma correspondência precisa de cores douradas e prateadas. Era vital que a criação final se sentisse de alta qualidade e de qualidade superior, de acordo com o estatuto de campeão do Mundo da FIA.