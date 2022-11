Fórmula E: Novo regulamento desportivo traz fim do ‘Fanboost’ e outras alterações | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA terá uma série de atualizações ao regulamento desportivo para a temporada 9 de 2022/23, ratificada oficialmente hoje pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

Voltas substituem tempo de corrida:

As corridas serão efetuadas ao longo de voltas em vez de um período de tempo definido. Para manter a coerência com a mudança para voltas, as interrupções de Safety Car e Full Course Yellow para corridas serão agora compensadas por voltas adicionais, substituindo a caraterística de tempo de corrida adicional, alterado na temporada anterior;

‘Attack Charge’ será introduzido em algumas corridas:

A Fórmula E e a FIA têm trabalhado com parceiros tecnológicos estratégicos para desenvolver baterias e capacidades de carregamento pioneiras que permitirão aos novos carros Gen3 mais pequenos, rápidos e leves receberem um carregamento de energia durante a corrida. Esta colaboração resultou no desenvolvimento de uma bateria capaz de receber 4kWh de energia em 30 segundos – a bateria EV mais avançada do mundo atualmente – através de um carregador de 600kW. Uma paragem obrigatória para o ‘Attack Charge’ de 30 segundos durante um período pré-determinado na corrida irá desbloquear dois períodos do ‘Attack Mode’ a serem utilizados mais tarde na corrida, onde a potência dos Gen3 irá aumentar de 300kW para 350kW.

A paragem para o carregamento, o ‘Attack Charge’, será definido para ser testados em algumas corridas, escolhidas mais tarde durante a época 9. O formato existente do ‘Attack Mode’, um aumento temporário de potência ativado pelos pilotos durante a corrida, será mantido em corridas em que o ‘Attack Charge’ não esteja implementado. O Fanboost foi descontinuado e não fará parte do regulamento da época 9.

Os pilotos estreantes terão plataforma para se mostrarem:

Cada equipa deve completar pelo menos duas sessões de Treino Livre 1 durante a temporada com um piloto que nunca tenha competido no campeonato. O objetivo é colocar novos pilotos a experimentar a Fórmula E e contribuir para o progresso das equipas.