Fórmula E: Novo formato de qualificação aprovado | AutoSport

O novo formato de qualificação parece ter conquistado muitos fãs. No papel, o sistema parecia complexo demais e receava-se que a qualificação se tornasse num espetáculo difícil de seguir e demasiado longo. No entanto este novo formato acabou por ser uma boa surpresa. Ainda não estamos 100% convencidos, pois um formato que necessita de “calculadora” para ser seguido, não faz muito sentido no automobilismo. Deve ser sempre encontrada uma forma relativamente simples de encontrar os pilotos mais rápidos sem muitos subterfúgios. Mas neste caso trata-se apenas de uma questão de adaptação para fazer uma transição mais rápida da fase de grupos para a fase a eliminar. O espetáculo foi servido de forma bem conseguida, a fase de grupos é fácil de seguir e a fase a eliminar decorreu de forma muito mais fluída do que o esperado. Ainda assim, acaba por ser um formato algo longo, mas surpreendentemente mais entretido do que o esperado. O ritmo a que os carros entram em pista na fase a eliminar é crucial e ajuda à fluidez do conceito.

Este formato é um upgrade claro em relação ao anterior, quer ao nível do espetáculo, quer ao nível da justiça. Na fase de grupos os pilotos têm tempo suficiente para fazerem voltas lançadas sem as cenas das lutas por um lugar na pista nos derradeiros segundos de cada grupo que víamos no ano passado. O conceito é simples, os quatro mais rápidos passam, há tempo suficiente para duas tentativas no que se assemelha muito a uma Q1 da F1. A fase a eliminar é interessante e deverá permitir duelos picantes. Ao nível da justiça deste formato, já não se coloca a questão dos pilotos mais rápidos serem mais prejudicados.

Há um pormenor que irá fazer a diferença este ano. Com este formato, larga da segunda metade da tabela torna-se num handicap maior. Inevitavelmente os oito primeiros serão os mais rápidos e não veremos carros de equipas menos competitivas nos primeiros lugares. Assim, uma má qualificação pode mesmo significar uma corrida para esquecer, pois as recuperações são agora muito mais complicadas de fazer e menos prováveis. Se antes, a qualificação era apenas uma forma de ordenar a grelha de partida, agora tem um peso muito grande no fim de semana e falhar pode significar muitos pontos perdidos. Para já a avaliação é positiva.