Fórmula E: novas baterias para o monolugar ‘Gen3’ testadas este mês

As novas baterias para o novo monolugar da Fórmula E, o ‘Gen3’ que verá a luz do dia em 2022, já estão a ser testadas na Williams Advanced Engineering, no Reino Unido. Esta bateria ‘Gen3’ será uma parte absolutamente fundamental do novo monolugar de Fórmula E, que terá uma redução de peso de 120 kg face ao atual ‘Gen2’, bem como um acréscimo de potência para algo equivalente a 470 cv. Os novos monolugares passam a ter também travagem regenerativa no eixo dianteiro, o que aumentará a regeneração total dos atuais 250kW para um máximo de 600kW.

Neste momento, os construtores e os fornecedores de peças para a ‘Gen3’ da Fórmula E, enfrentam o desafio das necessária redução do peso do monolugar, e a fiabilidade das peças escolhidas,

O segredo desta evolução centra-se nas células das novas baterias, num processo que não ajudará só a competição mas sim, também a indústria automóvel, pois a nova geração de células terão densidades de energia e potência muito mais elevadas que as atuais, e isso vai fazer ‘disparar’ a autonomia dos carros elétricos e híbridos.

Quanto à Fórmula E, muita coisa mudou desde que o Gen1 nasceu para a época de 2014/2015. Tinha 150kW (203 cv) de potência, mas eram precisos dois carros para fazer as corridas. Um ano depois a potência subiu para 170kW (230 cv) e mais tarde a bateria foi melhorada.

Só para a temporada de 2018/19 surgiu o novo monolugar, ‘Gen2’, com que ainda se corre este ano de 2021, tendo sido esse o momento em que deixou de haver troca de carro a meio das corridas. O novo ‘Gen2’ passou a ter 250kW (340 cv). O salto vai dar-se agora para cerca de 340kW (470 cv.)