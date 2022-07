Fórmula E, Nova Iorque: Stoffel Vandoorne começou melhor no TL1 | AutoSport

Já tivemos ação em pista em Nova Iorque. Stoffel Vandoorne destacou-se como o piloto mais rápido do primeiro treino do fim de semana, enquanto António Félix da Costa foi 7º.

O piloto da Mercedes-EQ fez o registo de 1m09.836s, cerca de três décimos mais rápido do que Sergio Sette Camara (DRAGON / PENSKE AUTOSPORT). Vandoorne procura recuperar terrenos depois de um fim de semana menos conseguido em Marraquexe para as contas do título.

Oliver Rowland (Mahindra Racing) ficou em terceiro lugar, com Sam Bird (Jaguar Racing), três vezes vencedor em NYC, em quarto. O líder da classificação, Edo Mortara, foi apanhado na Curva 3 pela superfície poeirenta e ainda com pouca aderência da pista, mas conseguiu o quinto tempo mais rápido, com Pascal Wehrlein (Porsche) a arredondar os seis primeiros, à frente de António Félix da Costa, que foi o melhor da DS Techeetah a pouco mais de meio segundo da referência.

