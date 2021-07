Fórmula E, Nova Iorque: Sam Bird vence, Félix da Costa no pódio | AutoSport

Sam Bird controlou e venceu a segunda corrida do fim de semana em Nova Iorque, numa excelente prova para o piloto da Jaguar, que no pódio teve a companhia de António Félix da Costa que fez uma grande recuperação.

Sam Bird (Jaguar) largou bem e manteve a liderança por uma nesta ficando à frente de Mitch Evans (Jaguar) por uma nesga, com os dois pilotos a queimarem a travagem, seguidos de Nick Cassidy (Virgin), Sérgio Sette Câmara (Dragon), Pascal Wehrlein (Porsche) e António Félix da Costa (DS Techeetah) em sexto.

Jean Éric Vergne (DS Techeetah) ficou parado no meio da pista com problemas no seu monolugar, tal como na qualificação, o que obrigou Bruno Correia a entrar em pista.

Bastou uma volta para retirar o carro #25 da pista e no recomeço não houve mudanças na ordem do pelotão com Bird a ganhar alguma vantagem logo nas primeiras curvas, com Evans a responder de imediato. No final da volta Sebastien Buemi (Nissan) deu um toque em René Rast com o piloto da Audi a cair para o fim do pelotão.

André Lotterer (Porsche) que estava a pressionar Félix da Costa foi ao Attack Mode, com Alex Sims (Mahindra) em perseguição também com AM Félix da Costa entrou no AM e perdeu um lugar para Lotterer, conseguindo manter-se à frente de Sims. Sette Câmara também foi ao AM e ficou à frente de Félix da Costa, pressionando Lotterer. Entretanto, Edoardo Mortara e Jake Dennis não evitaram o contacto, com o líder do campeonato a ficar a perder.

Os Jaguares foram ao mesmo tempo ao AM, com Bird a manter a liderança e Evans a cair para terceiro, atrás de Cassidy, com o pelotão da frente muito compacto. Sette Câmara tentou passar pela segunda vez no AM o que beneficiou Félix da Costa que subiu para sexto.

Bird foi ao AM e contou com a colaboração do seu colega para se manter na frente da corrida, com Cassidy logo atrás a tentar desestabilizar a dupla da Jaguar. Cassidy passou Evans na volta 16, uma volta antes de Evans ir ao AM, com o qual tentaria voltar ao segundo posto, o que conseguiu duas voltas depois, na mesma altura quem que os dois Porsches foram ao AM com Félix da Costa a conseguir assim subir ao quarto posto. Bird continuava na frente sem problema, enquanto Cassidy no seu segundo AM tentava chegar ao segundo lugar de Evans.

Na volta 22, Félix da Costa estava já perto de Cassidy, às portas do pódio,ainda com o Fanboost do seu lado. Mais atrás, Di Graassi deu um toque em Buemi, com o suíço a cair para 12º, com o brasileiro a ser penalizado com 10 segundos.

A quinze minutos do fim tínhamos Bird na frente com pouco mais de um segundo de vantagem para o grupo perseguidor, com Evans, Cassidy e Félix da Costa. O português usou o Fanboost para tentar passar Cassidy sem sucesso, mantendo a pressão ao neozelandês da Virgin, faltavam dez minutos para o fim.

No fim a gestão de energia passou a ser uma dor de cabeça e a dois minutos do fim Félix da Costa conseguiu subir à terceira posição, com Evans a perder muitas posições, com um problema na roda traseira esquerda.

O final da corrida chegou com todos os pilotos no vermelho, com Sam Bird a vencer, seguido de Cassidy e Félix da Costa que ganhou mais um ponto por ter a volta mais rápida.

Foi uma excelente operação para Sam Bird que consegue sair de Nova Iorque com a liderança do campeonato, perseguido por António Félix da Costa a ser segundo, com o português a dar um bom salto no campeonato, isto depois de um dia negativo, o que mostra os altos e baixos da Fórmula E. A Porsche também conseguiu muitos pontos com dois pilotos no top 5. Destaque novamente para a Virgin, com Cassidy no pódio e Robin Frijns a conseguir novamente uma grande recuperação, acabando nos pontos, com a Virgin a ser agora líder do campeonato por equipas. Para a Mercedes foi mais um fim de semana para esquecer, já longe das prestações do arranque do ano e para a Nissan foi mais uma corrida negativa, com os pilotos muito longe dos pontos, à imagem da Audi que depois de dois pódios consecutivos ficaram a milhas da frente, com os pilotos envolvidos em incidentes.

A próxima corrida está agendada para Londres, a penúltima jornada dupla deste campeonato que se encaminha para o fim.