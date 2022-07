Fórmula E, Nova Iorque: Sam Bird é o mais rápido nos TL3 | AutoSport

Numa manhã com o circuito mais limpo, Sam Bird, o piloto com maior número de vitórias em Nova Iorque, foi o piloto mais rápido nos terceiros treinos livres do fim-de-semana. O britânico da Jaguar TCS Racing fixou o melhor tempo da sessão em 1m08.745s, 0,095s mais rápido do que Nick Cassidy, piloto da Envision Racing, que garantiu a vitória na primeira corrida, ontem, em Nova Iorque. António Félix da Costa fixou o quarto melhor tempo com 1m08:992s, ficando a 0,247s de Bird.

Este terceiro treino livre foi marcado por pequenas afinações para a qualificação, depois de muitos acidentes ontem. Lucas Di Grassi (Rokit Venturi Racing) ficou em terceiro lugar, seguido por Félix da Costa (DS Techeetah) e em quinto fecha Jake Dennis (Avalanche Andretti).

