Fórmula E, Nova Iorque: Nick Cassidy faz a pole, Félix da Costa 13º | AutoSport

Nick Cassidy, da Virgin, foi o homem mais rápido na qualificação para a corrida 1 do E-Prix de Nova Iorque. O neozelandês foi a referência na segunda metade da qualificação, enquanto António Félix da Costa foi 13º com a colocação no grupo 1 a complicar a vida do piloto luso, como seria de esperar.

Com nuvens muito carregadas a sobrevoar a pista americana, a chuva ameaçou mas não apareceu. Apesar disso, a vida dos pilotos não foi fácil com a pista a manter muita sujidade, o que não beneficiava os homens do Grupo 1 que teria de sair em primeiro. Desta vez não vimos as lutas acesas pela melhor posição, com a maioria dos pilotos do Grupo 1 a decidir fazer duas voltas de preparação, enquanto Félix da Costa optou por fazer apenas uma, conseguindo um bom lugar em pista. Robin Frijns foi o mais rápido, mas Félix da Costa ficou por perto, sendo os únicos pilotos com tempos capazes de sobreviver até ao fim da fase de grupos desta qualificação, o que não se verificou.

O Grupo 2 foi o mais acidentado e apesar dos carros terem saído com tempo suficiente para completar as voltas, Sam Bird viu soltar-se uma peça do seu monolugar o que o fez desacelerar muito numa curva, levando um toque de Oliver Rowland, obrigando os comissários a mostrar bandeiras vermelhas. A Jaguar conseguiu o milagre de trocar o chassis de Bird, depois do toque violento no primeiro treino, mas o carro não estava nas melhores condições, dada a urgência em ter tudo pronto a tempo. No entanto os pilotos foram autorizados a dar mais uma volta lançada e deste grupo, apenas Bird não conseguiu uma vaga no top 6.

O Grupo 3 foi bem mais calmo e mais rápido e apenas André Lotterer ficou de fora do top 6, quando nesta fase já não sobrava ninguém do grupo 1 nas seis primeiras posições. O Grupo 4 foi menos competitivo e apenas um piloto conseguiu uma vaga na Superpole, mas fê-lo em grande estilo. Sebastien Buemi foi o piloto mais rápido desta primeira metade da qualificação e conseguiu um ponto.

Para a Superpole tinhamos Buemi, Jean-Éric Vergne, Pascal Wehrlein, Nick Cassidy, Max Gunther e Alex Lynn. Félix da Costa foi 13º.

Na Superpole Lynn fez o primeiro tempo, seguindo-se Gunther que não fez uma volta boa o suficiente para chegar ao topo, ao contrário de Cassidy que fez uma excelente volta, tornando-se no principal candidato à pole. Wehrlein não fez uma boa volta, mas Vergne ainda ameaçou a pole de Cassidy, sem sucesso. Sobrava Buemi mas um erro no começo da sua volta hipotecou logo as hipóteses do suíço em ser o mais rápido. Nick Cassidy conseguiu a pole e larga de posição privilegiada para a corrida agendada para as 21:30.

Esta é a segunda pole para Cassidy. Na primeira vez que foi o mais rápido, em Roma, a corrida não começou da melhor maneira para o neozelandês que perdeu a liderança logo nas primeiras curvas, o que não quererá repetir. A DS Techeetah tem uma boa hipótese de fazer um bom resultado com Vergne em segundo e sedento de vitórias. Temos visto muito equilíbrio ao longo deste dia, pelo que a recuperação de Félix da Costa não será fácil e o português terá de usar todo o seu talento para conseguir subir posições. Destaque para a Mahindra com Lynn e a BMW com Gunther, em posição para marcar muitos pontos. Lucas di Grassi quer manter o bom momento depois da vitória no México e não está longe do topo enquanto a Nissan tem dois carros no top 10. No entanto, o incidente entre Rowland e Bird está a ser investigado e podemos ver mudanças na ordem agora estabelecida. Para a Jaguar também está a ser um dia complicado com o incidente de Bird e uma qualificação menos conseguida de Mitch Evans. Tudo pode acontecer na corrida de mais logo.

Não se esqueça de votar no Fanboost AQUI