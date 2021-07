Fórmula E, Nova Iorque: Max Gunther vence, Félix da Costa em 12º | AutoSport

Max Gunther (BMW) foi o vencedor da corrida 1 do E-Prix de Nova Iorque. O piloto da BMW fez uma excelente gestão da corrida e aproveitou as lutas dos adversários na sua frente para assumir a liderança que nunca mais largou.

Nick Cassidy (Virgin), o homem da pole, largou bem e manteve a posição enquanto Alex Lynn (Mahindra) queimou a travagem na curva 1 e caiu para o quinto posto, enquanto Sébastien Buemi (Nissan) conseguiu subir até ao terceiro lugar. António Félix da Costa (DS Techeetah) estava em 13º lugar no final da primeira volta, mantendo a posição de onde tinha arrancado.

Sérgio Sette Câmara estava sob investigação por uso de um mapa de acelerador indevido, que resultou num Drive Through e Oliver Turvey também por exceder o limite máximo de energia.

Lynn foi o primeiro a ir ao Attack Mode (AM), caindo para oitavo, seguindo Lucas Di Grassi (Audi) e Max Gunther (BMW), pilotos que estavam no grupo da frente. Vergne e Buemi foram a seguir e conseguiram evitar perder lugares, enquanto Cassidy se mantinha na frente sem ir ao AM. Quando decidiu ir, conseguiu manter a liderança, apesar da forte pressão de Vergne.

Lynn assim que acabou o primeiro AM passou logo pela zona de ativação, mantendo-se na sétima posição. Pouco depois, Pascal Wehrlein (Porsche) falhou completamente a travagem na curva 10, ficando com muitos danos, o que o obrigou a desistir, tocando de forma violenta em Lynn que também ficou com danos.

Na frente, Gunther passou Buemi e ganhou um lugar no pódio e Di Grassi aproveitava o segundo AM para passar por Oliver Rowland (Nissan). Pouco depois, Buemi foi para o AM e Di Grassi conseguiu aproveitar para subir mais um lugar e instalar-se no quarto lugar. Quando faltava meia hora para o final da corrida, Félix da Costa era 12º.

Mitch Evans apareceu parado na pista, que levou a mostragem de bandeiras amarelas naquela zona, com um Full Course Yellow a ser ativado duas voltas depois, numa interrupção breve que não motivou redução de energia. Um dos destaques desta corrida era Robin Frijns que já era sexto na volta 18 tendo largado de 11º.

Na frente Cassidy mantinha-se na frente das operações, com Vergne a seguir o neozelandês por perto, com uma melhor gestão de energia. Gunther e Di Grassi aproximavam-se também e a situação complicava-se para Cassidy.

A corrida acabou mais cedo para Dennis, que levantou o pé com problemas no seu monolugar, no que pareceu ser um furo no BMW do britânico.

Na frente, o top 4 mantinha-se inalterado, com Frijns agora em quinto, numa excelente corrida do neerlandês, que estava à frente dos Nissan de Rowland e Buemi.

Na volta 28, Vergne usou o fanboost para tentar passar Cassidy sem sucesso, com o homem da Virgin ainda na frente da corrida. Duas voltas depois Vergne tentava atacar novamente e na curva 10 Vergne e tocou em Cassidy e quem aproveitou foi Gunther que assumiu a liderança da prova, com Vergne em segundo, Di Grassi em terceiro e Cassidy a cair para quarto, já com Frijns, Rowland, Buemi e Lotterer no encalço do ex-líder da corrida. Bird e Rast completavam o top 10 nesta fase, eles que recuperaram 11 e 12 lugares, respetivamente.

A gestão de energia era crucial nesta fase com todos os pilotos no vermelho mas não vimos mais mudanças na ordem e Gunther venceu a corrida 1 em Nova Iorque, com Vergne em segundo e Di Grassi em terceiro. Félix da Costa terminou a prova em 12º.

Foi uma excelente corrida da BMW Andretti ( a jogar em casa) com uma boa gestão de Gunther, aproveitando os erros alheios para conseguir uma merecida vitória. Vergne esteve perto de vencer mas a manobra crucial não correu bem e com isso perdeu a hipótese de voltar a vencer em Nova Iorque. A Virgin teve uma boa corrida. Cassidy perdeu a vitória é certo, mas Frijns fez uma grande recuperação e conseguiu manter intactas as suas aspirações pelo título. Di Grassi está forte nesta fase da época, depois de uma primeira metade para esquecer e a Nissan fez jogo estratégico e sem ritmo para chegar ao topo manteve-se nas posições que permitiam aos pilotos ficarem em grupos de qualificação que permitem melhores lugares na grelha. Para Félix da Costa não foi uma boa corrida. Não conseguiu recuperar posições nem pontuar, como era o seu objetivo e pior que isso mantem-se no Grupo 1 de qualificação, o que não beneficia o português. A Mercedes também teve um dia para esquecer, mais um e longe vão as primeiras corridas onde pareciam ser candidatos ao título.

Para amanhã teremos mais uma sessão de treinos, uma qualificação e uma corrida, com horário diferente do que tivemos hoje.

Horário:

12.15h – 13.00h Treino Livre 3

14.30h – 15.30h Qualificação e Super Pole

18.34h – 19.30h Ronda 11 Corrida (45 minutos + 1 volta)