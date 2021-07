Fórmula E, Nova Iorque: Jaguar domina a qualificação, Félix da Costa em sétimo | AutoSport

Depois de um fim de semana mau no México, e de um dia pouco conseguido ontem, a Jaguar dá um passo importante rumo à recuperação com dois carros na linha da frente. Sam Bird fez a pole para a corrida 2, seguido do seu colega de equipa Mitch Evans. António Félix da Costa conseguiu um bom sétimo lugar.

Depois do treino livre três, em que Félix da Costa fez um grande tempo, sabíamos que o português tinha andamento para estar na frente mas a presença no Grupo 1 não ajudava. No entanto, o piloto da DS Techeetah conseguiu fazer o segundo tempo no seu grupo, atrás de Evans, que eram claramente os tempos que poderiam aguentar no top 6. O dia piorou para Jean-Éric Vergne, com problemas no seu monolugar, não fazendo tempo, garantindo o último lugar da grelha.

O Grupo 2, de onde normalmente saem os melhores tempos, não teve a sorte do seu lado pois a chuva começou a cair, complicando a vida aos pilotos. Deste grupo apenas Lucas Di Grassi e Oliver Rowland conseguiram uma vaga no top 6. A pista secou para o Grupo 3 e quatro pilotos conseguiram lugar nos seis primeiros, com Sam Bird, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein e André Lotterer na calha para a Super Pole. No Grupo 4 apenas um piloto conseguiu entrar no top6. Sérgio Sette Câmara destronou Félix da Costa dos seis primeiros, perdendo a oportunidade de lutar pela pole.

Seguiam para a Super Pole Bird (mais rápido), Wehrlein, Evans, Cassidy, Lotterer e Sette Câmara.

O brasileiro da Dragon/Penske foi o primeiro em pista e fez um bom tempo, ao contrário de Lotterer que cometeu um erro logo na primeira curva, complicando as suas contas. Cassidy parecia estar com vontade de repetir a pole de ontem mas Evans foi mais rápido ficando à frente por 0.001 segundo. Pascal Wehrlein não fez uma má volta, mas não era suficiente restando Bird que, depois de um dia frustrante com um acidente e uma corrida em recuperação, fez a pole, por 0.090 seg.

A Jaguar tem tudo na mão para fazer um bom resultado e recuperar pontos, enquanto a DS Techeetah tem de apostar tudo em Félix da Costa pois Vergne em último terá muito trabalho para chegar aos pontos. O português começa já no top 10 e pode tentar um pódio (Di Grassi ontem largou de sétimo e conseguiu). Cassidy voltou a dar boas indicações enquanto os homens da Porsche voltaram a não mostrar todo o potencial.

A corrida está agendada para as 18:30 e podem ajudar o António Félix da Costa, votando no Fanboost AQUI.