Fórmula E, Nova Iorque: Horários | AutoSport

A Fórmula E entra na sua reta final, com três jornadas duplas agendadas para os próximos trinta dias. Nova Iorque, Londres e Seul são os palcos que se seguem, com o fim da época marcado para 14 de Agosto.

Nova Iorque acontecerá já no próximo fim de semana, com ação em pista na sexta, sábado e domingo. Edoardo Mortara (Venturi) lidera o campeonato, com 139 pontos, seguido de Jean-Éric Vergne (128) e Stoffel Vandoorne (125), numa luta renhida pelo título, com Mitch Evans também por perto (124). O quinto lugar está entregue a Robin Frijns (81). António Félix da Costa está em sexto lugar (75 pontos) com o piloto luso apostado em terminar a época em grande, sem pensar muito nas contas pelo título, uma vez que a DS Techeetah deverá favorecer Vergne.

Eis os horários para o próximo fim de semana: