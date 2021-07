António Félix da Costa terminou na 3ª posição do pódio na corrida de hoje em Nova Iorque, ascendendo ao 2⁰ lugar do campeonato. A quatro provas do final da temporada, o piloto Português encontra-se com 76 pontos, menos 5 que o líder Sam Bird. Próxima prova: Londres 24 e 25 Julho.