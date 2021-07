Fórmula E, Nova Iorque: Félix da Costa gosta da superfície irregular da pista | AutoSport

Os pilotos da Fórmula E terão pela frente um desafio duro, percorrendo as ruas de Nova Iorque, muito irregulares e com diferentes superfícies. António Félix da Costa mostrou-se entusiasmado com o desafio.

O piloto da DS Techeetah disse ao Autosport/Motorsport.com: “Adoro este tipo de condições. Tem muitas variáveis que vão tornar a corrida mais difícil. A única coisa é que na qualificação, todas estas coisas são piores para nós no grupo um. Mas não me vou queixar porque não vale a pena. As energias e pensamentos negativos não servem para nada. Eu adoro estas coisas, estas variáveis”.

O piloto português lamentou que as pistas estejam todas a serem reasfaltadas, perdendo o caráter que tinham, mostrando-se feliz por enfrentar este tipo de desafio:

“Pistas como Budapeste, como o Red Bull Ring, pistas cheias de carácter mas agora todas desapareceram. Budapeste costumava ser uma pista com solavancos, fissuras na pista, alcatrão diferente. Agora, é como um jogo de computador. Portanto, adoro voltar a lugares como este com carácter”.