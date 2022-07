Fórmula E, Nova Iorque: Félix da Costa fica com a pole, após penalização de Cassidy | AutoSport

Afinal foi mesmo António Félix da Costa a ficar com a pole para a corrida 2 da jornada dupla em Nova Iorque. Nick Cassidy, da Envision Racing, foi o piloto que ficou com a pole na sessão de qualificação, após passar pela fase de grupos e ter chegado à final, onde encontrou Félix da Costa. O português teve de se contentar em segundo lugar mas uma penalização após a sessão levou à desclassificação de Cassidy.

Nick Cassidy foi penalizado após o seu monolugar não passar na verificação técnica, com uma infração na bateria após reparações durante a noite. O conjunto de baterias e o radiador RESS foram trocados após o violento acidente no final da corrida 1 e como é o quinto radiador RESS utilizado este ano no carro de Cassidy, ele recebeu uma penalização de 30 lugares. Isto fará com que o neozelandês arranque do fim da grelha. António Félix da Costa (DS TECHEETAH) herda a Pole Position como resultado e larga da frente do pelotão na corrida agendada para as 18h.