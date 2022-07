Fórmula E, Nova Iorque: DS Techeetah de volta ao primeiro lugar do pódio | AutoSport

A DS Techeetah voltou aos triunfos. Depois de uma época que não começou da melhor forma, a equipa trabalhou arduamente para chegar ao desejado triunfo. Curiosamente, não foi o piloto melhor colocado na luta pelo título que o conseguiu, mas sim António Félix da Costa, que teve mais dificuldades no início da época. Os responsáveis da equipa congratularam-se pelo resultado obtido:

Thomas Chevaucher, Diretor da DS Performance e Diretor de Equipa da DS TECHEETAH:

“Sinto imenso orgulhoso nesta equipa. Graças à grande vitória do António, comprovámos, finalmente, o elevado desempenho que temos demonstrado desde o início da época! O JEV não foi feliz desta vez, mas estou certo de que estará em plena forma em Londres, onde poderemos também contar com ele para chegarmos ao lugar mais alto do pódio.”

Mark Preston, CEO da TECHEETAH:

“Depois de um início difícil aqui no E-Prix de Nova Iorque, esta segunda corrida foi absolutamente espantosa, com o António Félix da Costa a liderar a corrida do início ao fim, tendo arrancado da ‘pole’. Foi uma corrida emocionante, com muita luta entre os protagonistas do campeonato, estando agora Félix da Costa no 6º lugar no campeonato de pilotos, com o título ao seu alcance. Não foi uma jornada feliz para o JEV, tendo conseguido recuperar até ao 10º lugar após uma sessão de qualificação difícil. Mas com mais 4 corridas no campeonato, estamos ainda a lutar arduamente com as equipas com motorização Mercedes”.