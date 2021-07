Fórmula E, Nova Iorque: António Félix da Costa mais rápido no TL3 | AutoSport

António Félix da Costa prometeu mais e melhor para hoje e mostrou que quer cumprir a promessa. O piloto português da DS Techeetah conseguiu o melhor tempo no terceiro e último treino livre deste fim de semana.

Félix da Costa esperou pelos últimos minutos da sessão para fazer o melhor tempo, numa fase em que todos ensaiavam voltas de qualificação. Com o registo de 1:08.472, o português ficou 0.049 segundos à frente de Mitch Evans (Jaguar) e 0.087 segundos de Nick Cassidy o pole sitter da corrida 1. O equilíbrio foi nota dominante e 23 carros cabiam num segundo. Vimos uma evolução nos tempos por volta e hoje os pilotos já rodaram no segundo 08.

A qualificação está agendada para as 14:30 e com Félix da Costa no Grupo 1 será complicado conseguir uma boa posição na grelha, mas espera-se que o carro tenha mais ritmo em corrida para permitir uma boa recuperação e bons pontos.

Pode votar no Fanboost AQUI e ajudar mais uma vez Félix da Costa.