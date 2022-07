FÓRMULA E, NOVA IORQUE: ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA É O MAIS RÁPIDO NO TL2 | AutoSport

António Félix da Costa foi o piloto mais rápido nos segundos treinos livres do fim-de-semana, em Nova Iorque. Os treinos-livres 2 foram essencialmente marcados por simulações de qualificação.

O piloto português da DS TECHEETAH fez o tempo mais rápido até ao momento, com o registo de 1m08.684s, 0,202s mais rápido do que Mitch Evans (JAGUAR TCS RACING).

Foi um segundo treino livre muito mais positivo para a DS, relativamente aos primeiros realizados ontem. James Rossiter, diretor desportivo da equipa dá os créditos ao “duro trabalho” dos engenheiros e mecânicos.

Jake Dennis (Avalanche Andretti) ficou em terceiro lugar, com Pascal Wehrlein (Porsche) em quarto. Robin Frinjs (Envision) fecha no quinto posto, ao passo que Jean-Éric Vergne, colega de equipa de Félix da Costa fecha em sexto a 0,289s do português.

Por Eduardo Moreira