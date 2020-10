Fórmula E: Norman Nato na Rokit Venturi Racing

A equipa da Rokit Venturi Racing anunciou Norman Nato como substituto de Felipe Massa na Fórmula E. Assim, o piloto francês ascende de um papel de piloto de reserva para piloto principal. Nato vai fazer dupla com Edoardo Mortara na temporada de 2020/2021.

Ahead of Formula E’s first campaign as an FIA World Championship, ROKiT Venturi Racing is pleased to name Edoardo Mortara and Norman Nato as its drivers for the 2020/21 season 👊#MadeInMonaco #ABBFormulaEhttps://t.co/qpXs8FlUX7