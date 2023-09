Fórmula E: Norman Nato é reforço da Andretti | AutoSport

A Andretti já tem dupla de pilotos para a próxima época de Fórmula E. Jake Dennis, campeão em título, vai manter-se na equipa e, com a saída de André Lotterer, vai receber Norman Nato.

Lotterer anunciou a sua saída da Fórmula E e das competições em monolugares, depois de uma passagem pouco conseguida pela competição 100% elétrica, ele que tinha tido muito sucesso em campeonatos de monolugares como a Fórmula Nippon, Super Formula, Masters of Formula 3, entre outros. O alemão nunca se deu bem com os ares da Fórmula E e decidiu focar-se no Endurance. A vaga que, consequentemente, se abriu na Andretti, foi ocupada pelo francês Norman Nato.

Nato terminou a 9ª temporada em grande forma, obtendo o melhor resultado da época para a Nissan, o segundo lugar em Roma, pontuando consecutivamente nas últimas seis corridas da época 2022/2023. O seu impressionante quarto lugar no final da temporada ajudou a Nissan a ultrapassar a sua equipa cliente NEOM McLaren na classificação, ao mesmo tempo que garantiu um lugar no top-10 da classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos.

Ao longo das 33 partidas na Fórmula E, Nato obteve uma vitória (Berlim – Temporada 7), dois pódios e liderou 36 voltas. Além da sua experiência na Fórmula E, ele competiu na Fórmula 2, no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, entre outros.

Nato irá para a pista pela primeira vez com a Andretti Formula E para os testes de pré-temporada em Valência, de 23 a 27 de outubro, antes de ir para a Cidade do México para a abertura da temporada em janeiro.

“Estou entusiasmado por fazer parte da família Andretti Formula E na 10ª temporada. É muito emocionante ter a oportunidade de ter um carro capaz de vencer. Estou ansioso por trabalhar com a equipa e contribuir para a longa história de sucesso da equipa”, disse Nato.

“Estou confiante na direção que a Fórmula E da Andretti está a tomar enquanto nos preparamos para a 10ª temporada. A adição de Norman à nossa equipa reflete a nossa mentalidade na busca da vitória e na paixão por vencer. O Norman traz consigo uma grande experiência e competência, e chamou a nossa atenção com o seu progresso ao longo da época. Depois da notável vitória de Jake no Campeonato de Pilotos deste ano, a fasquia foi colocada bem alto e estamos ansiosos por mais” disse Michael Andretti.