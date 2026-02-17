Fórmula E: Norisring poderá receber campeonato 100% elétrico

A Fórmula E poderá mudar o palco da sua prova alemã a partir de 2027, com o circuito urbano de Norisring, em Nuremberga, a surgir como alternativa à tradicional corrida em Berlim.

Desde a temporada inaugural, em 2014/15, a capital alemã tem sido o único local da competição no país, maioritariamente no aeroporto de Tempelhof, cenário previsto também para a próxima edição. No entanto, com a chegada da era Gen4 no final de 2026, estão em curso conversações com as autoridades de Nuremberga para uma eventual estreia em junho de 2027.

Entre as razões analisadas está a possibilidade de cooperação promocional com o DTM, que compete regularmente naquele traçado. Ainda assim, não existe acordo fechado, já que a organização pretende garantir impacto urbano reduzido e colaboração plena com entidades locais.

Apesar da possível mudança, o mercado alemão continua prioritário para a categoria, especialmente devido à presença da Porsche. A hipótese de regressar a Tempelhof não está excluída, mantendo-se Berlim como referência histórica do campeonato.