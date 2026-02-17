Fórmula E: Norisring poderá receber campeonato 100% elétrico
A Fórmula E poderá mudar o palco da sua prova alemã a partir de 2027, com o circuito urbano de Norisring, em Nuremberga, a surgir como alternativa à tradicional corrida em Berlim.
Desde a temporada inaugural, em 2014/15, a capital alemã tem sido o único local da competição no país, maioritariamente no aeroporto de Tempelhof, cenário previsto também para a próxima edição. No entanto, com a chegada da era Gen4 no final de 2026, estão em curso conversações com as autoridades de Nuremberga para uma eventual estreia em junho de 2027.
Entre as razões analisadas está a possibilidade de cooperação promocional com o DTM, que compete regularmente naquele traçado. Ainda assim, não existe acordo fechado, já que a organização pretende garantir impacto urbano reduzido e colaboração plena com entidades locais.
Apesar da possível mudança, o mercado alemão continua prioritário para a categoria, especialmente devido à presença da Porsche. A hipótese de regressar a Tempelhof não está excluída, mantendo-se Berlim como referência histórica do campeonato.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI