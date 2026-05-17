Fórmula E no Mónaco: vitória de Oliver Rowland, grande recuperação de Félix da Costa

Oliver Rowland assinou no Mónaco uma vitória que foi mais do que um simples triunfo: foi uma declaração de força. Partindo do oitavo lugar da grelha, o piloto da Nissan impôs-se numa corrida marcada por múltiplos líderes, estratégia, drama e mudanças constantes de rumo, para conquistar um resultado que promete marcar o resto da temporada. No pódio, Felipe Drugovich alcançou o melhor resultado da carreira com o segundo lugar, enquanto António Félix da Costa garantiu o terceiro posto, depois duma bela recuperação. Mas o dia pertenceu claramente a Rowland, autor de uma exibição de sobrevivência, inteligência e ataque no momento certo.

O dia do E-Prix do Mónaco teve de tudo: uma pole brilhante de Dan Ticktum, um arranque caótico que atirou António Félix da Costa para o fundo do pelotão, a ascensão fulgurante de Nico Müller, a liderança musculada de Mitch Evans, a recuperação épica do português e, acima de tudo, a aula de estratégia de Oliver Rowland, que saiu do oitavo lugar para vencer numa das corridas mais imprevisíveis da temporada.

Nas ruas estreitas do Mónaco, com o asfalto quente a contrastar com o ar fresco da manhã e os muros sempre demasiado perto, o cenário estava montado para um daqueles dias em que o desporto parece cinema. A qualificação já deixara o primeiro grande momento: Dan Ticktum, frio e agressivo, empurrou o Cupra Kiro até uma volta de excelência e conquistou uma pole tão simbólica quanto merecida, batendo António Félix da Costa numa final de duelos que o colocou no centro da ação.

Mas no Mónaco, a pole raramente garante paz. Quando as luzes se apagaram, a corrida explodiu de imediato. Edoardo Mortara, saído da terceira posição, atacou sem hesitar e roubou a liderança, enquanto Ticktum perdia terreno e Félix da Costa via o seu arranque transformar-se num pesadelo. Num instante, o português, que partira da primeira linha, caía para o meio do caos. Pouco depois, o incidente com Mortara ficava sob investigação e a primeira ferida da corrida abria-se ali.

Mortara seguia na frente, mas a vantagem trazia veneno escondido: uma penalização de 10 segundos por causar uma colisão. À frente, liderava; na realidade, corria contra o relógio. Atrás, o pelotão comprimia-se até quase tocar uns nos outros, como se o Mónaco tivesse encolhido ainda mais. Felipe Drugovich começava a insinuar-se com autoridade, Jean-Éric Vergne respirava no pescoço dos líderes e, mais atrás, Nico Müller ativava o Attack Mode e iniciava uma escalada feroz.

Foi então que a corrida mudou de pele. Müller surgiu como um relâmpago entre as paredes do Principado. Partira de 11º e, embalado pela potência extra, rasgou o pelotão até chegar à frente. O Porsche parecia deslizar sobre carris, e a sua subida trouxe um novo protagonista para uma corrida já desarrumada. Mas a Fórmula E raramente permite que alguém controle a narrativa durante muito tempo. Assim que o suíço perdeu o impulso do Attack Mode, o grupo voltou a apertar.

Mitch Evans percebeu o momento e respondeu como um predador paciente. Com energia extra disponível, atacou na altura certa, passou para a frente e transformou-se no novo homem a abater. Drugovich crescia atrás dele, seguro e maduro, enquanto Mortara regressava à discussão da liderança. No fundo do enquadramento, quase sem fazer barulho, Oliver Rowland ia compondo a sua corrida. Não liderava, não monopolizava as câmaras, mas mantinha-se vivo, perto, à espreita.

Entretanto, Félix da Costa recusava desaparecer. Depois de cair até 15º, começou a reconstruir a corrida curva a curva, travagem a travagem, num daqueles regressos que levantam a tensão mesmo sem contacto. Quando ativou o Attack Mode já em posição de ‘caça’, o português voltou a acreditar. E, num dos volte-face mais improváveis do dia, chegou à liderança. O Mónaco, por momentos, pertenceu-lhe. Contudo, sabia-se que atrás deles estavam vários ‘lobos’ cheios de ‘Atacck Mode’. O português já o tinha gasto…

Mas a corrida ainda guardava mais uma reviravolta. Um incidente em pista trouxe bandeiras amarelas e, depois, Full Course Yellow. O pelotão congelou, as diferenças evaporaram-se, e a prova reiniciou-se como um sprint comprimido. Félix da Costa estava na frente, mas vulnerável. Mortara tinha potência, mas carregava a sombra da penalização de dez segundos. Ticktum continuava por perto, embora a sua corrida começasse a desfazer-se. Rowland, esse, estava exatamente onde precisava de estar.

Quando o recomeço lançou de novo os carros entre os rails, a luta final transformou-se numa batalha nervosa de ‘Attack Modes’, penalizações e oportunidades que surgiam e desapareciam em segundos. Rowland subiu primeiro a terceiro, depois a segundo, e de repente estava na liderança. Tinha partido de oitavo. Tinha esperado. Tinha lido a corrida como poucos. E quando Ticktum afundou de vez, travado por uma penalização e por uma paragem desastrosa que o lançou para fora da discussão, percebeu-se que o guião mudara definitivamente de mãos.

Na última volta, Rowland não vacilou. Pilotou com a serenidade de quem já tinha visto a corrida inteira antes de ela acabar. Cortou a meta em primeiro para dar à Nissan uma vitória enorme, construída mais com inteligência do que com estrondo. Drugovich terminou em segundo, confirmando-se como uma das figuras do dia. Félix da Costa fechou o pódio após uma recuperação extraordinária, recompensado por uma corrida de resistência e carácter.

E assim terminou o Mónaco: com a pole a desfazer-se em frustração, os heróis a surgirem de lugares improváveis, e Oliver Rowland a transformar o caos numa obra-prima.

FOTO Joe Portlock_LAT Images