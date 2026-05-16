Fórmula E no Mónaco: Nyck de Vries lidera os dois treinos livres e Félix da Costa fica fora do top 10

Nyck de Vries foi o piloto mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres do E-Prix do Mónaco, confirmando o bom arranque da Mahindra Racing no circuito de Monte Carlo. O neerlandês liderou a primeira sessão com 1:27.050 e repetiu a marca de referência na segunda com 1:26.664, numa manhã em que a equipa colocou também Edoardo Mortara no top 5 do FP1 e no segundo lugar do FP2. Do lado português, António Félix da Costa, único representante nacional em pista, não apareceu entre os dez mais rápidos em nenhuma das sessões. Foi 15~º na primeira e 12º na segunda.

Mahindra entra forte no fim de semana

Na primeira sessão livre, disputada de manhã cedo, de Vries assinou a melhor volta nos instantes finais e bateu Pascal Wehrlein por 0.277 segundos. Dan Ticktum foi terceiro, à frente de Mortara e Jake Dennis, fechando o lote dos cinco mais rápidos.

A sessão ficou também marcada por desempenhos discretos de alguns nomes em destaque no campeonato. Nick Cassidy terminou apenas em 18∘ e Oliver Rowland foi 19∘ , depois de provocar bandeiras amarelas ao falhar a travagem para a curva 1, em St Devote. O campeão do mundo em título conseguiu retomar a marcha, mas mostrou preocupação com o acerto do Nissan.

De Vries repete e Mahindra assina dobradinha

No segundo treino, a Mahindra reforçou os sinais de competitividade. De Vries voltou a terminar no topo da tabela, desta vez seguido pelo colega Mortara, a 0.160 segundos. Mitch Evans foi terceiro, com Pascal Wehrlein em quarto e Jake Dennis novamente entre os mais rápidos.

A sessão teve menos tempo útil do que o previsto, depois de Zane Maloney bater nas barreiras no topo de Beau Rivage. O piloto da Lola Yamaha ABT relatou perda de travões, mas saiu pelo próprio pé e regressou à garagem. Já Taylor Barnard viveu outro momento delicado ao sofrer uma forte reacção traseira à saída do túnel, tocando ligeiramente no muro, o suficiente para deformar o volante.

Félix da Costa discreto antes da qualificação

Sem tempos de destaque nas classificações dos dois treinos, António Félix da Costa teve uma manhã mais reservada no Principado. O piloto português, único nacional em competição, ficou fora do top 10 tanto no FP1 como no FP2, numa fase em que equipas e pilotos procuravam sobretudo acertar afinações num programa condicionado pelo reduzido tempo de pista.

Com a qualificação agendada para as 9h40 (Portugal continental e Madeira, 10h40 nos Açores), o arranque da jornada deixa a Mahindra como referência inicial em Monte Carlo, enquanto Félix da Costa procura ganhar terreno num fim de semana que começou sem protagonismo nos tempos, mas ainda com margem para mudar de rumo.