Fórmula E no Mónaco: jornada dupla marca meio da temporada 2025/26

A Fórmula E regressa este fim de semana às icónicas ruas do Mónaco para as rondas 9 e 10 da 12ª temporada, nos dias 16 e 17 de maio, num duplo fim de semana que promete espetáculo ao atingir o ponto intermédio do campeonato.

Magia do Mónaco

O traçado monegasco de 3,337 km, utilizado na íntegra desde a 7ª temporada, destaca-se pelas oportunidades de ultrapassagens num circuito estreito e exigente. Todas as oito corridas anteriores registaram pelo menos um piloto a ganhar nove ou mais posições na grelha, como Nick Cassidy, que subiu de 14º a 3º com a Jaguar TCS Racing na ronda 7 do ano passado.

Pilotos adoram o desafio: curvas como Rascasse, Casino Square e Grand Hotel Hairpin, além de zonas inesperadas como Beau Rivage, geraram 116 ultrapassagens na 9ª temporada, com três vitórias decididas por menos de meio segundo. A gestão de energia será testada nas subidas íngremes e secções rápidas.

Época até agora

Os oito primeiros rounds da temporada 2025/26 foram marcados por drama e vencedores variados. No Brasil, Jake Dennis (Andretti) quebrou um jejum de vitórias de quase dois anos, convertendo a pole numa vitória dominante.

No México, Nick Cassidy (Citroën Racing) recuperou de 13º para 1º, dando à equipa o primeiro triunfo em monolugares. Em Miami, sob chuva, Mitch Evans (Jaguar) somou a 15ª vitória na carreira, assumindo o topo da lista histórica.

Em Jeddah, Pascal Wehrlein (Porsche) venceu a primeira corrida, lançando-se ao comando do campeonato de pilotos; no dia seguinte, António Félix da Costa celebrou o primeiro triunfo com a Jaguar – o quinto com uma quinta marca diferente.

Da Costa repetiu em Madrid, no estreante Jarama, num “DAC-to-DAC” memorável para o português.

Em Berlim, Nico Müller (com libré especial “Pink Pig”) conquistou a primeira vitória, seguido de Evans, que subiu de 17º ao pódio com estratégia excecional.

Contexto e antecedentes

Presente desde 2015, Mónaco é a “jóia da coroa” do desporto motorizado, atraindo fãs, equipas e pilotos como o fim de semana favorito. Na época passada, Oliver Rowland (Nissan), atual campeão do mundo, venceu a primeira corrida, seguida pela terceira vitória recorde de Sebastien Buemi (Envision Racing). O circuito testa as habilidades de energia dos Gen3, com acelerações de 0-100 km/h em cerca de 2 segundos.

Repercussões e Reações

Este duplo ePrix pode redefinir as classificações, com Wehrlein pressionado por Evans e da Costa em alta. “Monte Carlo traz magia como nenhum outro”, ecoando o entusiasmo geral. Pilotos como Cassidy e Evans destacam as ultrapassagens “dentro de centímetros”. A prova reforça a inovação sustentável da categoria 100% elétrica, aguardando-se lotação esgotada e cobertura mediática global.

Disputa acirrada nos campeonatos

À medida que nos aproximamos da metade da temporada, todos os olhos inevitavelmente estão voltados para a classificação do campeonato, enquanto pilotos, equipes e fabricantes disputam os respectivos títulos.

A Porsche atualmente lidera os três Campeonatos Mundiais, com Pascal Wehrlein mantendo a liderança na classificação dos pilotos. No entanto, é extremamente equilibrado, já que o alemão lidera com 101 pontos, mas logo atrás está Evans com 98, com Edoardo Mortara, da Mahindra Racing, em terceiro com 93. A Porsche também enfrentou competição acirrada na disputa entre as equipas, liderando com 176 pontos, com a Jaguar reduzindo a diferença com 163 – tendo vencido quatro das oito primeiras corridas.

E-Prix de Mónaco 2026 — Horário (Hora Portuguesa)

Sábado, 16 de maio

Treinos Livres 1: 06h30

Treinos Livres 2: 08h10

Qualificação: 09h40

Corrida: 14h05

Domingo, 17 de maio

Treinos Livres 3: 07h30

Qualificação: 09h40

Corrida: 14h05