Fórmula E: Nissan mantém alinhamento para 2026

A Nissan Formula E Team confirmou que o campeão do mundo de Fórmula E, Oliver Rowland, assinou um novo contrato plurianual, garantindo o seu lugar na equipa na próxima era Gen4 (com início no final de 2026).

Rowland dominou a última temporada, garantindo o título em Berlim antes da final em Londres. O britânico expressou entusiasmo em continuar com a Nissan, salientando o forte vínculo e a ambição partilhada dentro da equipa.

“A equipa tem sido como a minha casa”

“Estou muito feliz por assinar um contrato plurianual com a Nissan Formula E Team, naquela que será a minha sexta temporada com a equipa”, disse Rowland. “O que conseguimos alcançar após o meu regresso em 2023/24 foi notável. Desde que cheguei à Fórmula E, a equipa tem sido como a minha casa, e tenho um alto nível de confiança neles, bem como muito apoio. O objetivo para a temporada 12 é repetir e melhorar o que fizemos na última época, mas sabemos que precisamos trabalhar muito na pré-temporada para alcançar os melhores resultados possíveis.»

Entretanto, o contrato de Norman Nato também foi prolongado por mais uma temporada (12ª temporada), apesar de uma 11ª temporada desafiante, na qual terminou em 20º lugar com apenas 21 pontos. A Nissan optou por manter a confiança no piloto francês, na esperança de que melhore e apoie a equipa na sua busca pelo Campeonato de Equipas.

«Estou muito contente por continuar com a Nissan por mais uma temporada, pois sempre foi meu objetivo prolongar a minha estadia aqui. Será a minha terceira época com a equipa e a segunda consecutiva, o que me dá muita confiança para seguir em frente. Ainda tenho muitas áreas a melhorar, mas não estou a começar do zero este ano, por isso posso usar o que aprendi na temporada 11 para me ajudar no futuro. Tenho a certeza de que o Oli voltará a ter um desempenho de alto nível e estou confiante de que, juntos, podemos lutar pelo Campeonato de Equipas.»

A 12.ª temporada, a última da atual era Gen3, tem início em dezembro deste ano.