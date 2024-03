Fórmula E: Nissan é o primeiro construtor a apostar na Gen4

A Fórmula E anunciou hoje que a Nissan se comprometeu a participar pelo menos mais quatro anos no Campeonato do Mundo de Fórmula E até, pelo menos, 2030, dando continuidade ao seu estatuto de construtor de equipamento original para a próxima geração de monolugares totalmente elétricos, a Gen4.

Durante a conferência de imprensa realizada em Tóquio, antes da primeira corrida de sempre da Fórmula E no Japão, o diretor geral e chefe de equipa da Nissan Fórmula E, Tommaso Volpe, assinou o documento de registo oficial para os fabricantes na Fórmula E para as épocas 13 (2026/27) a 16 (2029/30), juntamente com o diretor sénior de circuitos da FIA, Marek Nawarecki, e na presença do diretor executivo da Fórmula E, Jeff Dodds.

O acordo é celebrado com o primeiro dos fabricantes de Fórmula E no paddock a comprometer-se com o próximo capítulo da Fórmula E, a Gen4. A competição anuncia que a tecnologia da próxima geração trará avanços sem paralelo em termos de eficiência energética, desempenho em corridas e inovações de segurança. Incluirá características como a capacidade de regeneração até 700 kW ou o aumento da potência até 600 kW. A Nissan é uma das equipas de maior sucesso e de longa data no paddock da Fórmula E. Desde a sua entrada na Fórmula E na Temporada 5, a Nissan tem expandido continuamente as suas operações e com este acordo, prolonga até 12 anos o seu envolvimento na competição mundial.

Makoto Uchida, diretor executivo da Nissan Motor Corporation, realçou, em comunicado, a extrema satisfação “por continuarmos a nossa participação na Fórmula E até 2030. Para além de proporcionar emoção e um espetáculo em pista aos nossos fãs, a nossa participação na série contribuirá significativamente para os nossos objectivos de eletrificação definidos nos nossos planos ‘Ambition 2030’. As descobertas tecnológicas que fizermos em pista proporcionarão grandes perspetivas para o desenvolvimento dos nossos futuros produtos. Estamos entusiasmados por ver o futuro das corridas eléctricas e por continuar a trabalhar para um mundo sustentável para todos”.