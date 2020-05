Fórmula E: Nissan comprometida a concluir o ano

A Nissan anunciou que vai fazer um corte de 2,5 mil milhões de euros (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS). Apesar disso, a marca mantêm o plano original na Fórmula E.

Plano esse que é de três anos, que começaram em 2018/2019 e devem ir até 2020/2021. Em declarações ao the-race.com, o diretor da Nissan e da Infiniti Global Motorsports, Tommaso Volpe disse que: “Continuamos a rever os nossos planos na Fórmula E, apesar do contrato inicial ser de três anos. Queremos demonstrar as nossas capacidades em pista”.

“Estamos orgulhosos das nossas conquistas na Fórmula E, com um inovador motor dual powertrain. A vitória do Sebastien Buemi e o segundo lugar no campeonato de pilotos é algo que nem todas as equipas podem dizer na sua primeira temporada.”

A equipa da Nissan na Fórmula E é detida juntamente com a e.dams. Desde agosto de 2019 que tem sido gerida por Olivier e Gregory Driot, filhos do falecido fundador da DAMS e da e.dams, Jean-Paul Driot.