Fórmula E: NIO 333 reafirma compromisso com Gen 3

A equipa NIO333 irá estar presente na Fórmula E na Gen3 e confirmou o seu lugar com a DS, Jaguar, Mahindra, Nissan e Porsche para o período 2022-2026.

Propriedade da Shanghai Lisheng Racing, a equipa NIO333 associa-se assim à competição 100% elétrica, que em 2022 verá carros mais potentes, mais eficientes, numa competição com o formato revisto.

“Temos visto o desenvolvimento da Fórmula E desde o seu início e agora, ao crescer para um Campeonato Mundial da FIA, saudamos a evolução para a sua terceira geração”, comentou Vincent Wang, o CEO da equipa da Fórmula E.

“Tivemos muitas reuniões com a FIA e a Fórmula E relativamente à regulamentação técnica Gen3 quando nos juntámos à família da Fórmula E como 333 Racing no ano passado”, confirmou Wang. “A Fórmula E continua a ser a melhor série de corridas de novas energias com desenvolvimento sustentável, influência mundial e está na vanguarda da inovação tecnológica da mobilidade eléctrica. Estamos extremamente orgulhosos de continuar a fazer parte dela”.