Fórmula E: Nico Müller será companheiro de equipa de Jake Dennis na Andretti

“Temos grandes expectativas para a 11.ª temporada e estamos confiantes de que a adição de um piloto do calibre do Nico nos ajudará a obter resultados”, explicou Michael Andretti, diretor-executivo e presidente da Andretti Global. “A sua experiência e sucesso na Fórmula E, e em várias outras séries de corridas altamente respeitadas, serão fundamentais à medida. Estamos ansiosos por ver o que Nico pode fazer à medida que continuamos a nossa busca por vitórias e títulos mundiais.”

“Estou muito entusiasmado por me juntar à Andretti Formula E Team”, disse Müller em comunicado da equipa. “É uma equipa que tem tido sucesso desde o início do campeonato, particularmente na era GEN3, na sua parceria com a Porsche Motorsport. Trabalhar com o Jake, um antigo campeão do mundo, é uma honra e estou ansioso por esta oportunidade. Vou dar o meu melhor para contribuir para o sucesso da equipa e espero conseguir alguns pódios e a minha primeira vitória na Fórmula E, é esse o objetivo. Mal posso esperar para começar.”

Müller será o novo companheiro de equipa do campeão do mundo da 9.ª temporada após a saída de Norman Nato. O piloto suíço traz mais experiência para a equipa, tendo competido em quatro épocas anteriores da Fórmula E. Pilotará o Porsche 99X Electric da Andretti, um carro que já provou ser competitivo nas mãos de Dennis.

