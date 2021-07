Fórmula E: Nico Müller não compete no resto da temporada | AutoSport

O piloto suíço Nico Müller não vai competir nas três rondas finais da Fórmula E. O anuncio foi feito pelo próprio piloto na sua conta do Twitter, dando conta que por “vários conflitos entre compromissos, a Dragon e eu decidimos seguir direções diferentes – quer dizer que não vou competir nas últimas rondas da temporada 7 da Fórmula E”.

Joel Eriksson será o substituto do suíço até ao fim da temporada.

📢 1/2 due to several clashing commitments, @DragonRacing_FE & myself have decided to part ways – meaning I won’t race in the final 3 rounds of @FIAFormulaE S7

Thanks for nearly 2 seasons of passionate hard work & the memories we created 🌟#nm6 #fullpull #dragonpenskeautosport pic.twitter.com/z2muX4OkZY