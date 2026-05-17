Fórmula E: Nico Müller lidera último treino livre do E-Prix do Mónaco, Félix da Costa 12º

Nico Müller foi o piloto mais rápido na terceira e última sessão de treinos livres do E-Prix do Mónaco, ao registar a volta em 1m26,491s e colocar a Porsche no topo da tabela antes da qualificação deste domingo. O suíço superou Edoardo Mortara, da Mahindra Racing, por 0,313s, enquanto Maximilian Günther, da DS Penske, fechou o top 3, a

0,327s da referência. Depois do forte acidente de ontem, António Félix da Costa foi 12º com o seu Jaguar.

Porsche reage e Müller dá resposta após corrida difícil

O melhor tempo de Müller surge menos de 24 horas depois de um sábado complicado para o piloto da Porsche, que esteve envolvido num toque com o colega de equipa Pascal Wehrlein e viria a ser penalizado no pós-corrida. No traçado urbano do Principado, onde o erro se paga caro, o suíço respondeu com uma sessão sólida e assertiva, assumindo-se como uma das referências para a qualificação.

Taylor Barnard, também da DS PENSKE, foi quarto, a 0,349s, e Mitch Evans levou o Jaguar TCS Racing ao quinto lugar, apesar de um início de sessão condicionado por problemas técnicos que limitaram o seu tempo em pista. Ainda assim, o neozelandês, que vinha de um pódio na véspera, conseguiu regressar à pista e recuperar competitividade.

Mahindra mantém sinais fortes no Mónaco

A Mahindra voltou a evidenciar andamento competitivo nas ruas do Mónaco. A cerca de 10 minutos do fim, a equipa ocupava mesmo as duas primeiras posições, com Nyck de Vries — vencedor da corrida de sábado — na frente, seguido por Mortara. No fecho da sessão, porém, Müller impôs o ritmo decisivo e relegou os dois carros da formação indiana para fora da liderança.

Nyck de Vries terminou em sétimo, atrás de Dan Ticktum, sexto em representação da CUPRA KIRO. Josep Maria Martí foi oitavo, Norman Nato nono e Pascal Wehrlein encerrou os 10 primeiros classificados.

Incidentes marcam final da sessão

A fase final do treino voltou a expor a exigência do circuito monegasco. Jake Dennis, da Andretti, e Sébastien Buemi, da Envision, protagonizaram bloqueios de travagem e escapadelas na Curva 1 com apenas segundos de diferença, num sinal das dificuldades de aderência e da estreita margem de erro num dos traçados mais desafiantes do calendário.

Com a sessão concluída, a atenção centra-se agora na qualificação, marcada para as 09:40 (Hora de Portugal Continental). A Corrida é às 14:05 (Hora de Portugal Continental)

FOTO Simon Galloway LAT Images