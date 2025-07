Fórmula E: Nick Cassidy vence, Porsche a um passo do título de equipas, Félix da Costa 14º

Nick Cassidy venceu a primeira corrida da 15ª ronda do e-Prix de Londres, no seu último fim de semana pela Jaguar TCS Racing, com Nyck de Vries, da Mahindra, e Pascal Wehrlein, da Porsche, a seguirem o neozelandês até à meta, nos restantes lugares do pódio. A Porsche ficou bastante mais perto de assegurar os títulos de Construtores e Equipas depois de uma contenda cheia de incidentes como é apanágio desta pista onde se realiza o ePrix de Londres.

O que não faltaram foi incidentes, toques, Safety Car, avanços e recuos estratégicos, tudo terminando com Nyck de Vries (Mahindra) e Pascal Wehrlein (Porsche) a completar o pódio e este último a somar pontos muitos importantes para que a sua equipa possa confirmar os títulos amanhã na segunda corrida.

Com este resultado, Nick Cassidy passa para terceiro no campeonato, com 127 pontos, enquanto, Félix da Costa, com o 14º posto obtido, cai para quinto, e com os resultados à sua frente, deixa de ter hipótese amanhã de chegar ao vice-campeonato, ainda que mantenha a esperança de poder terminar no pódio, apesar de ter um atraso de 24 pontos para o vencedor da corrida de hoje.

Curiosamente, Nick Cassidy, que se prepara para deixar a equipa, conquistou uma fabulosa vitória na primeira corrida do E-Prix de Londres de Fórmula E, após uma exibição estratégica notável. Partindo da quinta posição na grelha, Cassidy subiu à liderança graças a uma estratégia sem mácula.

Nyck de Vries, que iniciou a corrida em segundo lugar, manteve a sua posição para assegurar o segundo lugar no pódio, à frente do atual campeão mundial Pascal Wehrlein. Stoffel Vandoorne (Maserati) e Jake Dennis (Andretti) completaram o top cinco no ExCeL Centre. O recém-coroado campeão mundial, Oliver Rowland, terminou em 11.º lugar.

Com os pontos conquistados por Pascal Wehrlein (16 pontos), a equipa de fábrica da Porsche está agora à beira de conquistar o título de equipas do Campeonato Mundial de Fórmula E. O campeão da temporada passada, Pascal Wehrlein terminou a corrida onde começou, em terceiro, garantindo ainda a volta mais rápida da corrida – pontos importantes para a Porsche na luta pelas equipas e pelos fabricantes.

A Nissan, por sua vez, somou apenas dois pontos, cortesia de Norman Nato. Isto coloca a equipa de Estugarda com uma desvantagem de 37 pontos para a final da temporada, o que significa que a Nissan necessita de um desempenho para lá de extraordinário para alcançar a tripla coroa no derradeiro evento.

Filme da Corrida

A corrida começou com drama imediato no ExCeL Centre, quando Maximilian Günther colidiu com o muro à saída da Curva 5, após contacto com Edoardo Mortara, danificando a suspensão dianteira. Tentou continuar, mas acabou por parar na Curva 6, forçando a paragem de vários pilotos, incluindo ambos os pilotos da McLaren. Isto levou à entrada do Safety Car por três voltas, período durante o qual Jake Hughes também abandonou.

Antes, Mitch Evans tinhas tido um excelente arranque a partir da pole position, à frente de Nyck de Vries e Pascal Wehrlein.

A corrida recomeçou na quarta volta, seguida por 12 voltas sem incidentes maiores. A estratégia começou a desenrolar-se na volta 16, quando o primeiro grupo de pilotos entrou nas boxes.

Uma volta depois, de Vries e Wehrlein ativaram o Attack Mode. Funcionou bem para de Vries, que rapidamente ultrapassou Evans, assumindo a liderança. Wehrlein também conseguiu ultrapassar quase uma volta depois, após uma forte defesa de Evans. Esta defesa visava apoiar Cassidy, que foi um dos primeiros pilotos a usar o Pit Boost.

Curiosamente, na volta 22, de Vries ativou o seu segundo Attack Mode, aumentando a sua liderança para quatro segundos. Na volta 25, Wehrlein, Evans, Oliver Rowland e Taylor Barnard também pararam nas boxes.

De Vries regressou à pista ainda na liderança efetiva, mas apenas três segundos à frente de Cassidy, que tinha ambos os Attack Mode ainda por usar. Wehrlein, Stoffel Vandoorne e Sam Bird completavam o top cinco. Crucialmente, uma volta depois, Cassidy ativou o seu primeiro Attack Mode, o que lhe conferiu uma vantagem de ritmo significativa sobre de Vries. Após um esforço defensivo curto, mas intenso, Cassidy ultrapassou de Vries e assumiu a liderança no início da volta 28.

No meio do pelotão, houve caos na volta 31, quando Mitch Evans, indefeso, foi abalroado por Dan Ticktum na penúltima curva, enquanto este se defendia de Jake Dennis. Evans conseguiu regressar à corrida, mas caiu para 15.º lugar. A confusão no meio do pelotão continuou na volta 33, com uma tentativa de ultrapassagem ambiciosa de Ticktum sobre Barnard, que levou o piloto da Kiro diretamente contra o muro na Curva 9, provocando a entrada de mais um Safety Car. Não ocorreram mais ultrapassagens na frente, embora Bird tenha abandonado na última curva insuficiência de carga na bateria. Cassidy venceu, à frente de Nyck de Vries e Wehrlein.

